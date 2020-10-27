İstanbul'da dehşet anları! Arabadan indirip kurşun yağdırdılar...

YARALI AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan yabancı uyruklu vatandaş sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.