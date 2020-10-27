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İstanbul'da dehşet anları! Arabadan indirip kurşun yağdırdılar...

Son dakika haberine göre; İstanbul'un Maltepe ilçesinde otomobilde tartıştıkları yabancı uyruklu adamı ve kadını yol kenarında indiren saldırganlar kadın ve adamın üzerine kurşun yağdırdı.

Giriş Tarihi: 27.10.2020 06:26 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 06:27
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İstanbul'da dehşet anları! Arabadan indirip kurşun yağdırdılar...

Olay, Aydınevler Mahallesi'nde meydana geldi. Samandıra istikametinden gelen ve plakası öğrenilemeyen otomobilde bulunan kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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İstanbul'da dehşet anları! Arabadan indirip kurşun yağdırdılar...

Kısa süre sonra, Başıbüyük-Samandıra Yolu, D-100 karayolu Edirne istikameti bağlantı noktasında duran saldırganlar, tartıştıkları yabancı uyruklu kadın ve adamı otomobilden aşağı indirdi.

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İstanbul'da dehşet anları! Arabadan indirip kurşun yağdırdılar...

ÜZERLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR
Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kadın ve adamın otomobilden inmesinin ardından, otomobilde bulunan bir kişi ismi öğrenilemeyen kadın ve adamın üzerine adeta kurşun yağdırdı. Saldırıdan kadın yara almadan kurtulurken adam ise hafif yaralandı.

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İstanbul'da dehşet anları! Arabadan indirip kurşun yağdırdılar...

YARALI AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan yabancı uyruklu vatandaş sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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İstanbul'da dehşet anları! Arabadan indirip kurşun yağdırdılar...

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada çok sayıda boş kovan buldu. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.