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27 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kafese girdi ayıya yem oldu! Dehşete düşüren görüntüler Kafese girdi ayıya yem oldu! Dehşete düşüren görüntüler
YouTube'da yayınlanan görüntüler milyonları dehşete düşürdü. Ayı kafesine giren adamın ayıya yem olduğu anlar saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kafese nasıl girdiği muamma olan adamı pençeleriyle saran ayı, talihsiz adamı evvela dövüyor ardından kafesine götürüyor. Görüntülerin devamında talihsiz adam kurtarılıyor fakat akıbetinin ne olduğu bilinmiyor. İşte kan donduran görüntüler...
Giriş Tarihi: 27.10.2020 05:49
Oldukça bakımsız bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntülerde ayının bir adama saldırdığı ve adeta canlı canlı yediği görünüyor. YouTube'da +18 uyarısı ile yayınlanan videoda şoke etkisi yaratıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kafese adamın nasıl girdiği görünmüyor fakat ayının adamı dakikalarca hırpaladığı ve arkadaşlarının ayının üstüne su dökerek ya da sopa ile iterek kurtarmaya çalıştığı görülüyor.
Kafesinden çıkan ayı kendine ayrılmış bölümde yetişkin yarı çıplak bir adamı önce üzerine çıkıp adeta dövüyor daha sonra sürükleyerek kafesine götürüyor.
Sürükleyerek kafesine götürdüğü adamı ısırmaya ve yemeye devam eden ayı ya en sonunda bir kadın sopası ile müdahele ediyor ve adamı ayının dişleri arasından kurtarıyor.
Videoda adamın canlı ama ağır yaralı olarak kurtarıldığı görülüyor. Ayının ve adamın durumu hakkında açıklama yok fakat görüntüler YouTube tarafından yetişkin içerin sansürü ile yayınlanıyor.