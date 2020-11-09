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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul'da DEAŞ'a dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da DEAŞ'a dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haberleri... İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece başta olmak üzere 11 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı. İstanbul'da 11 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 09.11.2020 03:36 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 03:36
Suriye'deki örgüt üyeleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 17 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Polis ekipleri şüphelilere ait adreslerde uzun süre arama yaptı.
Operasyon ve arama sırasında özel harekat timleri, sokak üzerinde önlem aldı.
Operasyon kapsamında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye baskın yapıldı. Adreste 1 kişi gözaltına alındı.