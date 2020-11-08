Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı Salak Milyoner filminin Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşırttı

Türk sinemasının en eğlenceli filmlerinden birisi olan Salak Milyoner filminde Emine karakterini canlandıran Meral Zeren'in son görüntüsü herkesi hayret düşürdü.

Yeşilçam'da birçok filmde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Meral Zeren'in en unutulmaz rolü Salak Milyoner filmindeki Emine karakteriydi. Salak

Milyoner filmi, Yeşilçam'ın en çok sevilen komedilerinden biridir. 1974'te usta yönetmen Ertem Eğilmez tarafından çekilen filmin başrollerinde Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe rol almıştır.