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Haberler Galeri Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı Salak Milyoner filminin Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşırttı

Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı Salak Milyoner filminin Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşırttı

Türk sinemasının en eğlenceli filmlerinden birisi olan Salak Milyoner filminde Emine karakterini canlandıran Meral Zeren'in son görüntüsü herkesi hayret düşürdü.

Yeşilçam'da birçok filmde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Meral Zeren'in en unutulmaz rolü Salak Milyoner filmindeki Emine karakteriydi. Salak

Milyoner filmi, Yeşilçam'ın en çok sevilen komedilerinden biridir. 1974'te usta yönetmen Ertem Eğilmez tarafından çekilen filmin başrollerinde Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe rol almıştır.

Giriş Tarihi: 08.11.2020 22:41 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 22:42
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Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı Salak Milyoner filminin Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşırttı

Yeşilçam'ın en çok sevilen komedilerinden biri olan Salak Milyoner filminin Emine'si Meral Zeren görenleri şaşırttı. 1974'te usta yönetmen Ertem Eğilmez tarafından çekilen Salak Milyoner filminin başrollerinde Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe rol almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı Salak Milyoner filminin Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşırttı

Yeşilçam'da birçok filmde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Meral Zeren'in en unutulmaz rolü Salak Milyoner' filmindeki Emine karakteriydi.

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Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı Salak Milyoner filminin Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşırttı

İşte başta Meral Zeren olmak üzere birçok ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimi.

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Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı Salak Milyoner filminin Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşırttı

80'li yıllarda "Kanlı Nigar" ve "Evet mi Hayır mı" müzikallerinde rol aldı. Meral Zeren tiyatrolarda çalışmasının ardından 1985 yılında Duvardaki Kan dizisiyle yeniden çıkış yaptı.

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Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı Salak Milyoner filminin Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşırttı

Gamze Gözalan