09 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Klavyelerdeki çizgilerle ne anlama geliyor? Şaşırtan bilgi!

Klavyelerdeki çizgilerle ne anlama geliyor? Şaşırtan bilgi!

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda bulunan klavyelerin F ve J harflerinin altlarında çizgiler bulunuyor. Peki, bu çizgiler ne anlama geliyor? F ve J harflerinin altlarındaki o çizginin ne anlama geldiğini öğrenenince çok şaşıracaksınız! Peki günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ama dikkatlice bakmadığımız için fark edemediğimiz neler var? İşte sizi şaşırtacak birbirinden ilginç bilgiler...

Giriş Tarihi: 09.11.2020 05:18
  • 1
  • 52
Klavyelerdeki çizgilerle ne anlama geliyor? Şaşırtan bilgi!

Klavyelerin F ve J harflerinin altlarındaki o çizginin ne anlama geldiğini öğrenenince çok şaşıracaksınız! Peki günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ama dikkatlice bakmadığımız için farkedemediğimiz neler var? İşte sizi şaşırtacak birbirinden ilginç bilgiler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 52
Klavyelerdeki çizgilerle ne anlama geliyor? Şaşırtan bilgi!

Kullandığımız telefon, giydiğimiz pantolonlar, sürekli karşılaştığımız ve "acaba neden?" diye düşündüren o detaylar hakkındaki gerçeklere gelin birlikte bakalım...

  • 3
  • 52
Klavyelerdeki çizgilerle ne anlama geliyor? Şaşırtan bilgi!

Benzin göstergesindeki ok işaretine bakarak araçtan inmeden arabanın yakıt depo kapağının ne tarafta olduğunu anlayabilirsiniz. Böylece benzin istasyonuna girerken nasıl park edeceğinizi bilirsiniz.

  • 4
  • 52
Klavyelerdeki çizgilerle ne anlama geliyor? Şaşırtan bilgi!

Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

  • 5
  • 52
Klavyelerdeki çizgilerle ne anlama geliyor? Şaşırtan bilgi!

Uçağın içerisinden kanadının en iyi bir biçimde gözlemlendiği yeri belirtiyor. Bu hizaya denk gelen pencereden bakarak, kanatta herhangi bir problem olup olmadını görebilirsiniz.