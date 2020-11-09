Klavyelerdeki çizgilerle ne anlama geliyor? Şaşırtan bilgi!

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda bulunan klavyelerin F ve J harflerinin altlarında çizgiler bulunuyor. Peki, bu çizgiler ne anlama geliyor? F ve J harflerinin altlarındaki o çizginin ne anlama geldiğini öğrenenince çok şaşıracaksınız! Peki günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ama dikkatlice bakmadığımız için fark edemediğimiz neler var? İşte sizi şaşırtacak birbirinden ilginç bilgiler...