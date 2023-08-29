İstanbul'da çok sayıda ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ saat vererek duyurdu...

Son dakika haberi... İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada il genelinde yarın ve perşembe günü farklı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi. Kesinti yaşanacak sokak isimlerine de yer verilirken, elektrik verileceği saatler de belirtildi. İşte detaylar...