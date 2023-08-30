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Haberler Galeri 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları 2023 | Eşe, dosta, sevdiklerinize özel 101. yıl dönümü tebrik mesajları ve Atatürk sözleri... WhatsApp, Facebook...

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları 2023 | Eşe, dosta, sevdiklerinize özel 101. yıl dönümü tebrik mesajları ve Atatürk sözleri... WhatsApp, Facebook...

"Başkumandan Zaferi"nin 101'inci yılını kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl olduğu gibi büyük bir coşku ve gurur ile karşılanmaya hazırlanıyor. İlk defa 1924 yılında Dumlupınar'ın Çal Köyü'nde kutlanan bu anlamlı gün, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en parlak zaferlerinden birini temsil eder. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı ile kutlama mesajları ve Atatürk sözleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2023 06:49 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 06:54
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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları 2023 | Eşe, dosta, sevdiklerinize özel 101. yıl özel tebrik mesajları ve Atatürk sözleri... WhatsApp, Facebook...

30 Ağustos, her yıl Atatürk'ün başkumandanlığında gerçekleşen bu büyük zaferi anmak ve tüm vatanseverlik duygularını bir araya getirmek için özel bir anlam taşır. Bu özel günü kutlamak ve anlamını paylaşmak için en anlamlı ve içten kutlama mesajları ile Atatürk'ün öğretileri ve sözleri, milletimizin birliği ve beraberliği için önemli bir vesile olacaktır. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları...

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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları 2023 | Eşe, dosta, sevdiklerinize özel 101. yıl özel tebrik mesajları ve Atatürk sözleri... WhatsApp, Facebook...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI

* Gençler! Geleceğe güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz Siz, almakta olduğunuz eğitimle, bilgi ile, insanlıkta üstünlüğün, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli örneği olacaksınız Ey yükselen yeni kuşak! Cumhuriyeti biz kurduk, O'nu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz (Mustafa Kemal ATATÜRK)

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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları 2023 | Eşe, dosta, sevdiklerinize özel 101. yıl özel tebrik mesajları ve Atatürk sözleri... WhatsApp, Facebook...

* Ne biz ne de her kıtada yaşamakta olan tutsak ve mazlum ulusları bundan sonra tutamayacaksınız Mustafa Kemal ve Türkler ki, kendileri için hazırlanan tabutu yayılmacıların başına geçirmişlerdir Şimdi Dünyada başlarına tabutlar geçirilecek başkaları da benzer sonuçlara hazırlanmalıdırlar (M Ali Cinnah)

* Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları şehitlerimizi saygı ile anıyor, tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum

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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları 2023 | Eşe, dosta, sevdiklerinize özel 101. yıl özel tebrik mesajları ve Atatürk sözleri... WhatsApp, Facebook...

* Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

* Büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve ülkemizin koruyucusu Ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü yürekten kutlarım.

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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları 2023 | Eşe, dosta, sevdiklerinize özel 101. yıl özel tebrik mesajları ve Atatürk sözleri... WhatsApp, Facebook...

* Dönemin şartları içerisinde askeri kuvvetlerimizden kat kat üstün bir ordu karşısında kazanılan Başkomutanlık Savaşı ile milletimiz; birlik ve beraberliğinden, hürriyet ve istiklalinden en zor koşullarda dahi vazgeçmeyeceğini adeta tüm dünyaya haykırmıştır.