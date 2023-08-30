30 Ağustos 2023, Çarşamba
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları 2023 | Eşe, dosta, sevdiklerinize özel 101. yıl dönümü tebrik mesajları ve Atatürk sözleri... WhatsApp, Facebook...
"Başkumandan Zaferi"nin 101'inci yılını kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl olduğu gibi büyük bir coşku ve gurur ile karşılanmaya hazırlanıyor. İlk defa 1924 yılında Dumlupınar'ın Çal Köyü'nde kutlanan bu anlamlı gün, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en parlak zaferlerinden birini temsil eder. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı ile kutlama mesajları ve Atatürk sözleri...
Giriş Tarihi: 30.08.2023 06:49 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 06:54
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