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İstanbul'da 3 milyon dolarlık tarihi eser operasyonu!

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçaklığı operasyonu kapsamında 3 milyon dolar değerindeki 7 bin 364 esere el konuldu. Anadolu'nun farklı kentlerinden topladığı tarihi eserleri evinde ve kiraladığı bir depoda biriktiren 70 yaşındaki Ş.P. gözaltı sürecinin ardından serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 29.08.2023 14:25 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023 14:30
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İstanbul KOM’dan 3 milyon dolarlık tarihi eser operasyonu!

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, '2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçuyla ilgili yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Ş.P. isimli bir kişinin Anadolu'nun farklı kentlerinden tarihi eserler topladığına dair ihbar aldı.

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İstanbul KOM’dan 3 milyon dolarlık tarihi eser operasyonu!

İhbarı değerlendiren ekipler, Ş.P.'yi fiziki ve teknik takibe aldı. Yapılan çalışmalarda evinde ve depo olarak kiraladığı malikanede tarihi eserleri biriktirdiği belirlenen Ş.P. gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Ş.P. serbest bırakıldı.

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İstanbul KOM’dan 3 milyon dolarlık tarihi eser operasyonu!

ESERLER 3000'Lİ YILLAR İLE MİLATTAN ÖNCE 500'LÜ YILLARA AİT

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İstanbul KOM’dan 3 milyon dolarlık tarihi eser operasyonu!

Evde ve depoda yapılan aramalarda toplam değeri yaklaşık 3 milyon dolar olan; 2 bin 369 pişmiş topraktan yapılmış küp, gözyaşı şişesi kap/kaçak vb. obje, bin 234 taştan yapılmış sütun başı dibek, heykel, kolye, ok ucu, 2 bin 974 cam maddeli gözyaşı şişesi, kolye, kap kaçak, 255 metal ok ucu, mızrak ucu, mühür, lenger, yüzük, bileklik, balta, çapa, heykel, 13 farklı döneme ait seramik parçası, 110 etnografik kahve öğütücüleri ve soğudanlık, 20 ahşap sandık, 23 ahşap tekstil baskısı, 10 tablo, 302 ahşap döven dibek ele olmak üzere toplam 7 bin 364 eser ele geçirildi.

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İstanbul KOM’dan 3 milyon dolarlık tarihi eser operasyonu!

Ele geçirilen eserler arasında cam objelerin milattan önce 3000'li yıllar ile milattan sonra 500'lü yıllara ait olduğu öğrenildi.