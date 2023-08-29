29 Ağustos 2023, Salı
İstanbul'da 3 milyon dolarlık tarihi eser operasyonu!
İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçaklığı operasyonu kapsamında 3 milyon dolar değerindeki 7 bin 364 esere el konuldu. Anadolu'nun farklı kentlerinden topladığı tarihi eserleri evinde ve kiraladığı bir depoda biriktiren 70 yaşındaki Ş.P. gözaltı sürecinin ardından serbest bırakıldı.
Giriş Tarihi: 29.08.2023 14:25 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023 14:30
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