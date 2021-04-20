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Son dakika | 5 bin liraya aldığı hurda otomobilin değişimi şoke etti! Sadece 10 bin TL masrafla fiyatını bakın kaça katladı
Son dakika haberi... Elazığ'da 1992 model hurda bir aracı 5 bin TL'ye satın alan bir kişi, otomobiline küçük dokunuşlarla lüks arabaya çevirdi. Görenleri şoke eden değişim eski aracın fiyatını da, oldukça yukarıya çekti. Sahibinin sadece 10 bin lira masraf yaparak inanılmaz bir görüntü kazandırdığı otomobil, bölge halkının da gözdesi oldu. İşte 15 bin liralık hurda aracın, şaşkına çeviren değişimi...
Giriş Tarihi: 20.04.2021 11:32 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 12:02
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