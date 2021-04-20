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Haberler Galeri Son dakika | 5 bin liraya aldığı hurda otomobilin değişimi şoke etti! Sadece 10 bin TL masrafla fiyatını bakın kaça katladı

Son dakika | 5 bin liraya aldığı hurda otomobilin değişimi şoke etti! Sadece 10 bin TL masrafla fiyatını bakın kaça katladı

Son dakika haberi... Elazığ'da 1992 model hurda bir aracı 5 bin TL'ye satın alan bir kişi, otomobiline küçük dokunuşlarla lüks arabaya çevirdi. Görenleri şoke eden değişim eski aracın fiyatını da, oldukça yukarıya çekti. Sahibinin sadece 10 bin lira masraf yaparak inanılmaz bir görüntü kazandırdığı otomobil, bölge halkının da gözdesi oldu. İşte 15 bin liralık hurda aracın, şaşkına çeviren değişimi...

İHA
Giriş Tarihi: 20.04.2021 11:32 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 12:02
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Son dakika | 5 bin liraya aldığı hurda otomobilin değişimi şoke etti! Sadece 10 bin TL masrafla fiyatını bakın kaça katladı
Araç tamir, alım satım işleriyle uğraşan Halis Yıldız, bir sene önce 1992 model Tofaş-Şahin marka hurda aracı 5 bin liraya satın aldı. Yıldız, bir sene içerisinde boş zamanlarında aracın orijinal parçalarını bozmadan yürür vaziyete getirdi.
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Son dakika | 5 bin liraya aldığı hurda otomobilin değişimi şoke etti! Sadece 10 bin TL masrafla fiyatını bakın kaça katladı
Ardından otomobilin üstünü kesen, koltuklarını döşeyip boyayan Yıldız, 10 bin lira masraf ettiği aracı görenlerin şaşkınlıkla baktığı lüks bir otomobile çevirdi.
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Son dakika | 5 bin liraya aldığı hurda otomobilin değişimi şoke etti! Sadece 10 bin TL masrafla fiyatını bakın kaça katladı
Zevk için böyle bir çalışma yaptığını aktaran Yıldız, hiç bir şekilde satış yapmayı düşünmediğini, kapının önüne koyacağını isteyenin gelin arabası bile yapabileceğini aktardı.
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Son dakika | 5 bin liraya aldığı hurda otomobilin değişimi şoke etti! Sadece 10 bin TL masrafla fiyatını bakın kaça katladı

Aracın 92 model olduğunu anımsatan Halis Yıldız, "Yaklaşık bir yıl önce hurdadan aldım. Bir yılda boş zamanlarımızda uğraşa uğraşa bu duruma getirdik. Daha yapacağımız çok şey var. Eksiklerimiz var. Üstü tende yapılacak, jantlar yapılacak. Güzel bir şey olduğuna inanıyorum. Ortaya güzel bir eser çıktı.

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Son dakika | 5 bin liraya aldığı hurda otomobilin değişimi şoke etti! Sadece 10 bin TL masrafla fiyatını bakın kaça katladı

Önce üst tarafı kestik. Arabayı komple soyduk. Motorunu, şanzımanını aldık, çürüklerini yaptık kaynattık. Ondan sonra topladık. Bayağı bir emek verdik. Bunu 5 bin liraya almıştım. 10 bin lira da harcadım. Hurdalardan böyle bir şeyler alıp yapmayı seviyorum. Bu şehre bir katma değer katmak istiyoruz. Gaziantep'in Mennan ustası nasıl varsa Elazığ'ın da bir ustası olsun" dedi.