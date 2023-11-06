06 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bodrum'da kurak günler! Uzmanlardan kritik uyarı: Tahrip etmeyin!

Bodrum'da kurak günler! Uzmanlardan kritik uyarı: Tahrip etmeyin!

Yurt içi ve yurt dışından binlerce turistin uğrak notası olan Bodrum'da yaşanan su kıtlığı kritik seviyede. Ünlü tatil beldesini besleyen 2 barajın kuruyup kapatılmasının ardından alternatif olarak yer altı su kaynakları kullanılmaya ve sondajla yer altı su kuyuları açılmaya başlandı. Ancak bu arayış yeni bir sorunu da beraberinde getirdi. Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Fazla kuyu açarak, fazla çekim yaparak kentin içme suyu ihtiyacını kalıcı olarak yok etmiş veya tahrip etmiş olursunuz" dedi.

Giriş Tarihi: 06.11.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 10:17
  • 1
  • 9
Bodrum’da kurak günler! Uzmanlardan kritik uyarı: Tahrip etmeyin!

Turizm merkezi Bodrum'da ilçeyi besleyen Mumcular ve Geyik barajlarında su seviyesi, dibi gördü. Bunun üzerine her iki barajdan, bir süre önce su alımı durduruldu ve ardından da kapatıldı. Kente alternatif olarak yer altı su kuyularından su tahsisi sağlanmaya başlandı. Talebin karşılanması için başta Sazköy, Çamköy ve yarımadanın çeşitli noktalarında ek sondajlarla su kuyuları açılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Bodrum’da kurak günler! Uzmanlardan kritik uyarı: Tahrip etmeyin!

Açılan kuyuların yer altı su kaynaklarını olumsuz etkileyeceğini söyleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bodrum'a içme suyu sağlayan 3 kaynaktan biri yer altı suyu kuyularıdır. Geyik ve Mumcular barajları tamamen kurumuştu ve şu anda Bodrum'a içme suyu temin eden tek kaynak içme suyu kuyulardır.

  • 3
  • 9
Bodrum’da kurak günler! Uzmanlardan kritik uyarı: Tahrip etmeyin!

Geçtiğimiz yıllarda 150 kadar kuyu söz konusuydu bunlardan, 50 tanesi ya iş göremez durumda ya da kurumuş durumdaydı. Son dönemde 20 ilave kuyu açılarak 120 civarında kuyu Bodrum'a içme suyu temin etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 9
Bodrum’da kurak günler! Uzmanlardan kritik uyarı: Tahrip etmeyin!

'TEDBİR ALINMASI GEREKİYOR'

Açılan kuyularla ilçedeki içme suyu ihtiyacının en fazla yüzde 40'ının karşılanabileceğini dile getiren Doç. Dr. Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • 5
  • 9
Bodrum’da kurak günler! Uzmanlardan kritik uyarı: Tahrip etmeyin!

"Kuraklığın devam etmesi durumunda gittikçe bu oran aşağı düşecektir. Bodrum yarımadasında yer altı suları oldukça aşağıda, ileride sorun olmaması için güvenli çekimin sürdürülmesi lazım. Bu hususta yarımada genelinde belediyemiz, bu bölgedeki yerleşimlerde geçirimsiz yüzeyleri geçirimli hale getirerek, yağış sularının yer altı sularına sızmasını sağlamalı ve sonucunda yer altı su tablasının yukarı çıkmasını sağlayacak. Buna benzer tedbirlerin alınması gerekiyor."