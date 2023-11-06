Bodrum'da kurak günler! Uzmanlardan kritik uyarı: Tahrip etmeyin!

Yurt içi ve yurt dışından binlerce turistin uğrak notası olan Bodrum'da yaşanan su kıtlığı kritik seviyede. Ünlü tatil beldesini besleyen 2 barajın kuruyup kapatılmasının ardından alternatif olarak yer altı su kaynakları kullanılmaya ve sondajla yer altı su kuyuları açılmaya başlandı. Ancak bu arayış yeni bir sorunu da beraberinde getirdi. Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Fazla kuyu açarak, fazla çekim yaparak kentin içme suyu ihtiyacını kalıcı olarak yok etmiş veya tahrip etmiş olursunuz" dedi.

Giriş Tarihi: 06.11.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 10:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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