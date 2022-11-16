Kuduz paniği Adıyaman'a da sıçradı! 2 mahalle karantinada

Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kuduz vakası nedeniyle 2 mahallenin karantinaya alındığını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sahipsiz sokak hayvanlarına belediye ekipleri tarafından koruyucu kuduz aşısı uygulaması ve işaretleme yapılacak olup, sahipli kedi ve köpeklere ise Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince koruyucu kuduz aşısı uygulaması yapılacaktır" denildi.

Giriş Tarihi: 16.11.2022 09:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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