Bu köy kendinden izole! Asma köprüye 'korona' kapısı

BU KÖYE MİSAFİRDE GİREMEZ, KORONA DA

Köylerinde yaşayanların sayısının az olması nedeniyle, hırsızlardan ve yaban hayatından korunmak için kapıyı yaptıklarını ifade eden Necati Çelik, "Köyümüz eskiden kalabalıktı. Şimdi ise yaşayanların sayısı oldukça az. Köyün tek giriş olan asma köprüyü bir avantaja çevirmek istedik. Köprünün ortasına asma kilitli demir kapı yaptık. Bu sayede bizim haberimiz olmadan köye giren çıkan olmuyor. Son günlerde dünyayı ve ülkemizi saran korona kâbusu nedeniyle bizde tedirginiz. Bu nedenle köye misafir kabul etmiyoruz. Gelenlerin ise ateşini ölçüyoruz, ateşleri yoksa içeri alıyoruz, varsa sağlık ekiplerine haber veriyoruz" dedi.