İstanbul'da bitmek bilmeyen İETT facialarına bir yenisi daha eklendi! Yol kenarındaki ağaca çarptı

İstanbul'da İETT otobüslerinin yaşattığı kabus her geçen gün artarak devam ediyor. Yolda kalan otobüsler, arıza nedeniyle yangınlar ve kazalar... Bu kez de İstanbul'un Fatih ilçesinde bir İETT otobüsü ağaca çarpıtı. Şans eseri can kaybı ya da yaralı olmazken, ağacın bir parçası koparak otobüsün üzerine düştü.