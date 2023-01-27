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Haberler Galeri İstanbul'da bitmek bilmeyen İETT facialarına bir yenisi daha eklendi! Yol kenarındaki ağaca çarptı

İstanbul'da bitmek bilmeyen İETT facialarına bir yenisi daha eklendi! Yol kenarındaki ağaca çarptı

İstanbul'da İETT otobüslerinin yaşattığı kabus her geçen gün artarak devam ediyor. Yolda kalan otobüsler, arıza nedeniyle yangınlar ve kazalar... Bu kez de İstanbul'un Fatih ilçesinde bir İETT otobüsü ağaca çarpıtı. Şans eseri can kaybı ya da yaralı olmazken, ağacın bir parçası koparak otobüsün üzerine düştü.

Giriş Tarihi: 27.01.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 11:44
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İstanbul’da bitmek bilmeyen İETT facialarına bir yenisi daha eklendi! Yol kenarındaki ağaca çarptı

İstanbul Fatih'te seyir halindeki İETT otobüsünün yol kenarında bulunan ağaca çarptığı kazada yaralanan olmadı.

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İstanbul’da bitmek bilmeyen İETT facialarına bir yenisi daha eklendi! Yol kenarındaki ağaca çarptı

Giyimkent-Eminönü hattında sefer yapan 34 TP 5548 plakalı İETT otobüsü, Millet Caddesi'nde yola doğru eğimli haldeki ağaca çarptı.

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İstanbul’da bitmek bilmeyen İETT facialarına bir yenisi daha eklendi! Yol kenarındaki ağaca çarptı

Çarpmanın etkisiyle ağacın bir parçası koparak otobüsün üstüne düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İstanbul’da bitmek bilmeyen İETT facialarına bir yenisi daha eklendi! Yol kenarındaki ağaca çarptı

Kazada yaralanan olmazken, otobüsün üzerinde kalan ağaç parçası vinç yardımıyla kaldırıldı.

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İstanbul’da bitmek bilmeyen İETT facialarına bir yenisi daha eklendi! Yol kenarındaki ağaca çarptı

Kazaya tanık olan esnaf Hasan Çelik, otobüsün hızlı bir şekilde ilerlediğini belirterek, "20 kişi vardı aracın içinde herhangi bir sıkıntı olmadı. Birisi 'Hafiften omzum ağrıyor' dedi, ona da 'hastaneye gönderelim' dedik, istemedi. Otobüs tam köşeden vurdu. Ağaç yola doğru çıkıntılıydı." dedi.