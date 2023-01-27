Gurbetçi ailelere ’kiracı’ şoku! Evlerine tatile gelince gözlerine inanamadılar | Bunu da gördük

'YAZ AYLARINDA TATİLİMİZİ YAPIP GİDİYORDUK'



Fransa'da 1974 yılından beri yaşadığını, 2004'te akrabasıyla yan yana daire aldıklarını belirten Aslı Ög, "Burası ülkemiz, bir dairemiz olsun, diye burayı aldık. Yaz aylarında burada tatilimizi yapıp gidiyorduk. Yan tarafta oturan bizim gibi Fransa'da yaşayan akrabam tatil için evine geldiği zaman kapıyı açmak istediğinde içeri girememiş. Yakınlarını arayarak içeri giremediğini söylemiş ve akrabasında bulunan anahtarı istemiş. Akrabası geldiğinde ve kendisinde bulunan anahtarla da kapı açılmamış ve içeri girememişler. Benim de yakınlarımdan anahtarı istemişler onu da denemişler ama benim evimin kapısı da açılmamış. Evlerin kapı göbekleri değiştirildiği için girememişler" diye konuştu.