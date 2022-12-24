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Haberler Galeri İstanbul’da bir sahte doktor skandalı daha! Ameliyat sonrası göğüslerini kaybettiğini öne süren İranlı kadından suç duyurusu

İstanbul’da bir sahte doktor skandalı daha! Ameliyat sonrası göğüslerini kaybettiğini öne süren İranlı kadından suç duyurusu

İstanbul'da Suriyeli sahte doktor tarafından yapılan ameliyat sonrası göğüslerini kaybettiğini öne süren 49 yaşındaki İranlı Neda Farzadıfar, adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'na başvuran Farzadıfar, "Şu anda göğüsüm hiç yok, sadece cildim var ve çok yara var, göğüs uçlarım da kayboldu" ifadelerini kullandı. Farzadıfar'ın kızı Sara Hemati ise "Göğüsleri tam bir erkek göğsü gibi oldu. Eski eşi Instagram'dan o kliniği bulmuş. Şimdi eski eşi oraya ortak olmuş, 9 aydır orada çalışıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 24.12.2022 13:30 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 14:01
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İstanbul’da bir sahte doktor skandalı daha! Ameliyat sonrası göğüslerini kaybettiğini öne süren İranlı kadından suç duyurusu

İstanbul'da sahte doktor tarafından yapılan ameliyat sonucu göğüslerini kaybeden İranlı Neda Farzadıfar, adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. Göğüslerinde bulunan protezi küçültmek istediğini söyleyen İranlı kadın, ameliyattan sonra göğüslerinin simsiyah olduğunu ifade etti, "Çok yara var, göğüs uçlarım da kayboldu" dedi.

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İstanbul’da bir sahte doktor skandalı daha! Ameliyat sonrası göğüslerini kaybettiğini öne süren İranlı kadından suç duyurusu

49 yaşındaki Neda Farzadıfar, İstanbul'a taşınmadan önce göğüslerine silikon taktırdı. İstanbul'a yerleştiğindeyse 1.5 sene önce takılan protezlerin küçültülmesini istedi. Eski eşi İranlı Neda Farzadıfar'a Instagram üzerinden Sultangazi'de bir tıp merkezi bulduğunu söyledi.

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İstanbul’da bir sahte doktor skandalı daha! Ameliyat sonrası göğüslerini kaybettiğini öne süren İranlı kadından suç duyurusu

Neda Farzadıfar o tıp merkezinde 60 bin TL ödediğini dile getirdi. Tıp merkezinde göğüs küçültme ameliyatına girdi. Neda Farzadıfar'ın iddiasına göre, protezler değiştirilmek yerine küçültülerek İranlı kadının göğüslerine tekrar takıldı.

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İstanbul’da bir sahte doktor skandalı daha! Ameliyat sonrası göğüslerini kaybettiğini öne süren İranlı kadından suç duyurusu

Neda Farzadıfar bir kaç gün sonra göğüslerinde enfeksiyon olduğunu ve göğüs uçlarının morardığını belirterek operasyonu geçirdiği tıp merkezine başvurdu.

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İstanbul’da bir sahte doktor skandalı daha! Ameliyat sonrası göğüslerini kaybettiğini öne süren İranlı kadından suç duyurusu

Tedaviye başlandı ama yine İranlı kadının iddiasına göre göğüs uçları düştü. Ozon tedavisi gibi tedavilere başlandığını dile getiren Neda Farzadıfar, Sultangazi'deki tıp merkezinin bu durumu düzeltmek için 15 kez kendisini ameliyata aldığını iddia etti. Yapılan işlemlerin sonundaysa Neda Farzadıfar göğüslerinin komple alındığını ve başka bir protez takıldığını öne sürdü.