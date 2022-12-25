Anakondayı kış uykusundan uyandırdılar 🐍 Kazdıkları delikten çıkanlar şaşkına çevirdi | Teker teker yakaladılar

YouTube'da video içeriği üreten bir grup genç görenleri şaşkına çevirmeye devam ediyor. Fenomen haline gelen bir arkadaş grubu ellerine aldıkları dedektör ile hazine arar gibi yılan aramaya başladı. Kış uykusunda olan yılanları yakalamak için kolları sıvayan bu kişiler buldukları yılanı takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 25.12.2022 06:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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