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Haberler Galeri Anakondayı kış uykusundan uyandırdılar 🐍 Kazdıkları delikten çıkanlar şaşkına çevirdi | Teker teker yakaladılar

Anakondayı kış uykusundan uyandırdılar 🐍 Kazdıkları delikten çıkanlar şaşkına çevirdi | Teker teker yakaladılar

YouTube'da video içeriği üreten bir grup genç görenleri şaşkına çevirmeye devam ediyor. Fenomen haline gelen bir arkadaş grubu ellerine aldıkları dedektör ile hazine arar gibi yılan aramaya başladı. Kış uykusunda olan yılanları yakalamak için kolları sıvayan bu kişiler buldukları yılanı takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 25.12.2022 06:00
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Anakondayı kış uykusundan uyandırdılar 🐍 Kazdıkları delikten çıkanlar şaşkına çevirdi | Teker teker yakaladılar

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da video içeriği üreten kişilerin son zamanda paylaştıkları videolar takipçilerini şaşırtıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Anakondayı kış uykusundan uyandırdılar 🐍 Kazdıkları delikten çıkanlar şaşkına çevirdi | Teker teker yakaladılar

Sabahın erken saatlerinde yılan yakalamak için kolları sıvayan bir grup genç ellerine aldıkları dedektörle yola koyuldu.

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Anakondayı kış uykusundan uyandırdılar 🐍 Kazdıkları delikten çıkanlar şaşkına çevirdi | Teker teker yakaladılar

Kış uykusunda bulunan yılanların peşinde olan bu grup sinyal aldıkları bir bölgeyi kazmaya başladı.

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Anakondayı kış uykusundan uyandırdılar 🐍 Kazdıkları delikten çıkanlar şaşkına çevirdi | Teker teker yakaladılar

Gençlerin kazdığı kuyudan 200 kiloluk anakonda çıktı.

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Anakondayı kış uykusundan uyandırdılar 🐍 Kazdıkları delikten çıkanlar şaşkına çevirdi | Teker teker yakaladılar

O anları takipçileriyle paylaştılar. İşte izleyenleri şoke eden o anlar