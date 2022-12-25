25 Aralık 2022, Pazar
Anakondayı kış uykusundan uyandırdılar 🐍 Kazdıkları delikten çıkanlar şaşkına çevirdi | Teker teker yakaladılar
YouTube'da video içeriği üreten bir grup genç görenleri şaşkına çevirmeye devam ediyor. Fenomen haline gelen bir arkadaş grubu ellerine aldıkları dedektör ile hazine arar gibi yılan aramaya başladı. Kış uykusunda olan yılanları yakalamak için kolları sıvayan bu kişiler buldukları yılanı takipçileriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 25.12.2022 06:00
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