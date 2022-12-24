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Haberler Galeri Beşiktaş'ta iskelesi çöken restoranla ilgili pes dedirten detay: Mührü bozup servise devam etmişler! Havadan böyle görüntülendi

Beşiktaş'ta iskelesi çöken restoranla ilgili pes dedirten detay: Mührü bozup servise devam etmişler! Havadan böyle görüntülendi

İstanbul Beşiktaş'ta iskelesinin çökmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı deniz kenarındaki restoranda polis ve zabıta ekiplerinin çalışmaları sona erdi. Belediye ekiplerinin, tadilat sırasında yapıda iki kez aykırılık tespit ettiği ve restoranın mühürlendiği öğrenildi. Tescilli olan yapıda, aykırılığın restoran yetkilileri tarafından giderileceği söylenmesine rağmen mührün bozularak aykırı uygulamaya devam edildiği kaydedildi. Öte yandan 25 kişinin denize düştüğü restoran gündüz havadan görüntülendi. İşte o karaler...

Giriş Tarihi: 24.12.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 11:27
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Beşiktaş’ta iskelesi çöken restoranla ilgili pes dedirten detay: Mührü bozup servise devam etmişler! Havadan böyle görüntülendi

Bebek Arnavutköy Caddesi'nde yer alan 3 katlı restorandaki iskelenin çökmesinin ardından iş yeri personeli temizlik çalışması yaptı.

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Beşiktaş’ta iskelesi çöken restoranla ilgili pes dedirten detay: Mührü bozup servise devam etmişler! Havadan böyle görüntülendi

Restoranda polis ve zabıta ekiplerinin çalışmalarını tamamlamalarının ardından caddede tek şeritten sağlanan trafik akışı normale döndü.

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Beşiktaş’ta iskelesi çöken restoranla ilgili pes dedirten detay: Mührü bozup servise devam etmişler! Havadan böyle görüntülendi

TADİLAT ÇALIŞMASI SIRASINDA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, iskelesi çöken restoranın ekim ayında el değiştirdiği, yeni sahiplerinin restoranda tadilat çalışması başlattığı belirlendi.

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Beşiktaş’ta iskelesi çöken restoranla ilgili pes dedirten detay: Mührü bozup servise devam etmişler! Havadan böyle görüntülendi

MÜHRÜ BOZUP SERVİSE DEVAM ETMİŞLER

AA'nın haberine göre Belediye ekiplerince, tadilat sırasında yapıda iki kez aykırılık tespit edildiği ve restoranın mühürlendiği öğrenildi.

Tescilli olan yapıda, aykırılığın restoran yetkilileri tarafından giderileceği söylenmesine rağmen mührün bozularak aykırı uygulamaya devam edildiği kaydedildi.

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Beşiktaş’ta iskelesi çöken restoranla ilgili pes dedirten detay: Mührü bozup servise devam etmişler! Havadan böyle görüntülendi

Bebek'teki restoranın zemin katındaki camekanlı bölümde yerlerinden sökülen tente direkleri iskelenin denize çökmesine neden olmuş, yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.