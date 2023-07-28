28 Temmuz 2023, Cuma
İstanbul'da akılalmaz hırsızlık! Ev sahibi gözyaşlarına boğuldu: Evimden çocuğumu çaldılar
Şişli'de, hırsızlık amacıyla apartman dairesine giren 3 kişi, ev sahibi ile arkadaşı uyurken cep telefonu, laptop ve bir miktar para ile birlikte evin kedisini çaldı. Kedinin sahibi Merve Zeyni kedisinin manevi yönden annesi ve babası kadar değerli olduğunu belirterek "Evimden çocuğumu çaldılar" dedi. Hırsızların apartmana girişleri ve kediyle birlikte ayrıldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi: 28.07.2023 16:34 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 16:34
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