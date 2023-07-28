İstanbul’da akılalmaz hırsızlık! Ev sahibi gözyaşlarına boğuldu: Evimden çocuğumu çaldılar

Hırsızların yanlarında götürdüğü kedisinin uysal olduğunu ifade eden Zeyni "Mar sesine kesinlikle bakar. Gördüğünüzde gel gel diye seslenirseniz kesinlikle sakin bir şekilde durur. Ayrıca 3 yaşında olduğu için onun satışını gerçekleştirmeleri biraz zor olabilir. Sokağa bırakma ihtimalleri var. İnsanlara çok alışık olmadığı için kenara bir yere tüneyecektir. Eğer gören, duyan olursa, bana bir şekilde haber verirlerse çok sevinirim" diye konuştu.

EVİMDEN ÇOCUĞUMU ÇALDILAR

Merve Zeyni hırsızlık olayından bu yana evine girmekte zorlandığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maddi zarar kesinlikle yerine konulabilir. Ama ben evime girdiğim zaman kızımın yokluğunu her saniye yaşıyorum. Evime giremiyorum. Çok zor… Manevi olarak annemle babam kadar değerli diyebilirim. Evimden çocuğumu çaldılar. Sabahın 6'sında evime girip, her şeyimi çalıp bir de kedimi alıp çıktılar.

Hırsızların apartmana girişleri ve kediyi de yanlarına alarak ayrılmaları güvenlik kamerasına da yansıdı.