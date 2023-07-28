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Haberler Galeri Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Muharrem 10. günü bereket arttırmak için ne alınır? Kaç çeşit erzak alınır?

Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Muharrem 10. günü bereket arttırmak için ne alınır? Kaç çeşit erzak alınır?

Aşure Günü'nde bereket için alışveriş yapmak ve aşure tatlısının yanı sıra çeşitli malzemeler almanın anlamı merak ediliyor. İslam aleminin heyecanla kutladığı Aşure Günü, bugün idrak ediliyor. Aşure Günü'nde alışveriş yapmanın bereketi artıracağına inanılırken, birçok malzeme ile yapılan aşure tatlısının pişirilmesi için hazırlıklar başladı. Peki Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2023 16:49 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 16:49
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Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Muharrem 10. günü bereket arttırmak için ne alınır? Kaç çeşit erzak alınır?

Aşure Günü'nde alışveriş yapmanın bereketi artırıp artırmadığı konusu araştırılanlar arasında yer alıyor. Hicri yılın ilk ayı Muharrem'in onuncu günü olarak kutlanan Aşure Günü'nde, Diyanet'in takvimine göre bugünden itibaren kutlamalar başladı. Bu özel günde alışveriş yapmanın bereketi üzerindeki etkisi merak ediliyor. Detaylar ve Diyanet açıklaması haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Muharrem 10. günü bereket arttırmak için ne alınır? Kaç çeşit erzak alınır?

AŞURE GÜNÜ BEREKET İÇİN NE ALINIR?

Halk arasında inanca göre, Aşure Günü eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

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Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Muharrem 10. günü bereket arttırmak için ne alınır? Kaç çeşit erzak alınır?

AŞURE GÜNÜ ALIŞVERİŞ YAPMAK BEREKETİ ARTIRIR MI?

Aşure Günü alışveriş yapmanın bereket getireceğine, o gün gusül abdesti alanların bir yıl boyunca hasta olmayacağına dair herhangi bir ayet, hadis, sahabe veya tabiin uygulaması bulunmamaktadır. Bunlar halk arasında yaygın; ama herhangi bir mesnedi olmayan inanışlardır. Herhangi bir dini değerleri yoktur.

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Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Muharrem 10. günü bereket arttırmak için ne alınır? Kaç çeşit erzak alınır?

Beyhakî ve Taberânî'de Aşure Günü ailesine karşı cömert olanlara Allah'ın da yıl boyu cömert davranacağına dair bir hadis rivayet edilmektedir. Bu rivayetin tüm senetleri zayıf yollarla nakledilmiştir. İmam Suyûtî, "bu zayıf yolların hepsi birbirini destekler ve hadisi kuvvetlendirir" dese de İmam Zerkeşî bu rivayet hakkında "aslı yoktur, bu söz Muhammed b. el-Münteşir'e aittir." demiştir. (Bkz: Aliyyu'l-Kârî, el-Esrâru'l-Merfûa, s: 345-346, hadis no: 532; Sehâvî, Mekâsıdü'l-Hasene, s: 504-505, hadis no: 1193; Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, c: 2, s: 283-284, hadis no: 2642)

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Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Muharrem 10. günü bereket arttırmak için ne alınır? Kaç çeşit erzak alınır?

Zayıf da olsa nakledilen bu hadisten aşure gününde alışveriş yapmanın bereket getireceği sonucuna varılamaz.