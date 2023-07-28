28 Temmuz 2023, Cuma
Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Muharrem 10. günü bereket arttırmak için ne alınır? Kaç çeşit erzak alınır?
Aşure Günü'nde bereket için alışveriş yapmak ve aşure tatlısının yanı sıra çeşitli malzemeler almanın anlamı merak ediliyor. İslam aleminin heyecanla kutladığı Aşure Günü, bugün idrak ediliyor. Aşure Günü'nde alışveriş yapmanın bereketi artıracağına inanılırken, birçok malzeme ile yapılan aşure tatlısının pişirilmesi için hazırlıklar başladı. Peki Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı?
Giriş Tarihi: 28.07.2023 16:49 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 16:49
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