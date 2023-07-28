28 Temmuz 2023, Cuma
Kerbela olayı nedir, ne zaman, nerede oldu? Kerbela olayı kimler arasında oldu? İşte tarihi...
Aşure günü ile anılan Kerbela olayı, İslam aleminin önemli acılarından biridir. Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının, Kerbela'da 10 Muharrem günü (Aşure günü) tarihinde zalimane bir katliama uğradığı olaydır. Bu acı olay, İslam tarihindeki bölünmelerden biri olarak kabul edilir ve aynı zamanda bir ibret dersi olarak hatırlanır. Peki Kerbela olayı nedir? Kerbela olayı tarihi ne zaman, nerede oldu? Kerbela olayı kimler arasında oldu? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 28.07.2023 15:58
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