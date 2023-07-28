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Kerbela olayı nedir, ne zaman, nerede oldu? Kerbela olayı kimler arasında oldu? İşte tarihi...

Aşure günü ile anılan Kerbela olayı, İslam aleminin önemli acılarından biridir. Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının, Kerbela'da 10 Muharrem günü (Aşure günü) tarihinde zalimane bir katliama uğradığı olaydır. Bu acı olay, İslam tarihindeki bölünmelerden biri olarak kabul edilir ve aynı zamanda bir ibret dersi olarak hatırlanır. Peki Kerbela olayı nedir? Kerbela olayı tarihi ne zaman, nerede oldu? Kerbela olayı kimler arasında oldu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2023 15:58
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Kerbela olayı nedir, ne zaman, nerede oldu? Kerbela olayı kimler arasında oldu? İşte tarihi...

Aşure günü ile anılan Kerbela olayı, İslam aleminin önemli acılarından biridir. Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının, Kerbela'da 10 Muharrem günü (Aşure günü) tarihinde zalimane bir katliama uğradığı olaydır. Bu acı olay, İslam tarihindeki bölünmelerden biri olarak kabul edilir ve aynı zamanda bir ibret dersi olarak hatırlanır. Peki Kerbela olayı nedir? Kerbela olayı tarihi ne zaman, nerede oldu? Kerbela olayı kimler arasında oldu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kerbela olayı nedir, ne zaman, nerede oldu? Kerbela olayı kimler arasında oldu? İşte tarihi...

8 Ağustos Pazartesi, Muharrem ayının ilk günü. Yeni bir hicri yıla daha kavuşmanın mutluluğu yaşanıyor. Hicri yılın 1443. yılı idrak edilirken, Kerbela olayının 1383. yıldönümünde binlere kadın, erkek ve çocukların katılımıyla anma yürüyüşü düzenleniyor.

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Kerbela olayı nedir, ne zaman, nerede oldu? Kerbela olayı kimler arasında oldu? İşte tarihi...

KERBELA OLAYI NE ZAMAN, NEREDE OLDU?

Irak'ın Kufe kenti yakınlarındaki Kerbela Çölü'nde hicri takvime göre 10 Muharrem 61'de (10 Ekim 680) Emevi Devleti'nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu, Emevilerin 2'nci Halifesi Yezid bin Muaviye'nin, Hazreti Hüseyin'in kendisine biat etmesini istemesi nedeniyle yaşanan üzücü hadiseler, Hazreti Muhammed'i ve onun ehlibeytini seven müminleri derinden yaraladı.

1382 yıl önce Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin, muharrem ayının 10'uncu günü olan "Aşure Günü"nde şehit edilmeleri nedeniyle bugün, "matem günü" olarak görülüyor.

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Kerbela olayı nedir, ne zaman, nerede oldu? Kerbela olayı kimler arasında oldu? İşte tarihi...

KERBELA OLAYI NEDİR?

Uzun süren siyasi mücadeleler sonucu miladi takvime göre 661'de halifelik makamını ele geçiren Muaviye, Hazreti Hasan'ın şehadetinden sonra "halifelik" makamının saltanata dönüştürülmesi adına oğlu Yezid için halktan biat almaya başladı. Fakat Hazreti Hüseyin bu durumu kabullenmedi.

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Kerbela olayı nedir, ne zaman, nerede oldu? Kerbela olayı kimler arasında oldu? İşte tarihi...

Muaviye'nin 680'de ölümünden sonra yerine geçen oğlu Yezid, ilk iş olarak Hazreti Hüseyin'in biatını almak istedi. Hazreti Hüseyin, biat ettirilmesine yönelik baskılar artınca durumun kötüye gideceğini anlayarak, aile fertleriyle Mayıs 680'de Mekke'ye doğru hareket etti.

Mekke'ye gelen Kufeliler ise Hazreti Hüseyin'i şehirlerine davet ederek, Emevilere karşı birlik oluşturmayı teklif etti.