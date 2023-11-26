26 Kasım 2023, Pazar
İstanbul’da 40 milyon TL’lik soygun kamerada: Genç kadının özel şoförü çıktı
İstanbul Kağıthane'de İran uyruklu bir iş kadınına ait eve giren 4 hırsız, evdeki kasayı alarak gözden kayboldu. Kasanın içinde bulunan yaklaşık 40 milyonluk ziynet eşya ve parayı alan şüpheliler, soygundan bir kaç gün sonra kasayı boş bir araziye attı. Polis ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden biri, genç kadının özel şoförü çıktı.
Giriş Tarihi: 26.11.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 11:31
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