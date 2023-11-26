İstanbul’da 40 milyon TL’lik soygun kamerada: Genç kadının özel şoförü çıktı

POLİS HIRSIZLARI TEK TEK YAKALADI

Plakanın O.T.'ye ait olduğunu fakat plakanın başka bir araçta kullanıldığı belirlendi. Olaydan bir kaç gün sonra kadına ait kasa, öğle saatlerinde Eyüpsultan Pirinçci köyü yakınlarında bir arazide atılmış halde bulundu.

Kasa üzerinde yapılan incelemede, herhangi bir parmak izine rastlanılmadı. Aracın içindeki diğer şüphelilerin kimlikleri de tespit edildi. Şüphelilerden Fevzettin S.'nin (27) ise mağdur kadının şoförü olduğu belirlendi.