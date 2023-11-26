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İstanbul’da 40 milyon TL’lik soygun kamerada: Genç kadının özel şoförü çıktı

İstanbul Kağıthane'de İran uyruklu bir iş kadınına ait eve giren 4 hırsız, evdeki kasayı alarak gözden kayboldu. Kasanın içinde bulunan yaklaşık 40 milyonluk ziynet eşya ve parayı alan şüpheliler, soygundan bir kaç gün sonra kasayı boş bir araziye attı. Polis ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden biri, genç kadının özel şoförü çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 26.11.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 11:31
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İstanbul’da 40 milyon TL’lik soygun kamerada: Genç kadının özel şoförü çıktı

Olay, geçtiğimiz 2 Kasım Perşembe günü saat 10.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe'de meydana geldi.

İthalat ve ihracat işleri yapan bir firmanın sahibi 48 yaşındaki İran uyruklu iş kadını Niloofar G. ve Hamidreza B.'nin evinin önüne, beyaz renkli ticari marka bir araç geldi. Şüphelilerden 4'ü bir kaç dakika sonra araç içinden inerek, kadına ait eve yöneldi.

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İstanbul’da 40 milyon TL’lik soygun kamerada: Genç kadının özel şoförü çıktı

KASAYI BOŞ ARAZİYE ATTILAR
Evde kimsenin olmadığı bir anda içeri giren şüpheliler, evdeki kasayı alarak ikametten çıktı ve geldikleri araçla olay yerinden ayrıldı. Soygun anları ise kameralara anbean yansıdı.

Eve geldiğinde soyulduğunu anlayan kadın, emniyete giderek şikayetçi oldu.

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İstanbul’da 40 milyon TL’lik soygun kamerada: Genç kadının özel şoförü çıktı

Kadının evinden çalınan kasanın içinde 500 bin lira değerinde altın ziynet eşyası, içerisinde 1 milyon dolar, 130 bin Euro, 2 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet olduğu öğrenildi. Yaklaşık40 milyon lira zararı olduğunu söyleyen kadının şikayeti sorması Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Çevredeki kameraları inceleyen polis, olay günü eve gelen şahısların kullandığı aracı ve plakasını tespit etti.

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İstanbul’da 40 milyon TL’lik soygun kamerada: Genç kadının özel şoförü çıktı

POLİS HIRSIZLARI TEK TEK YAKALADI
Plakanın O.T.'ye ait olduğunu fakat plakanın başka bir araçta kullanıldığı belirlendi. Olaydan bir kaç gün sonra kadına ait kasa, öğle saatlerinde Eyüpsultan Pirinçci köyü yakınlarında bir arazide atılmış halde bulundu.

Kasa üzerinde yapılan incelemede, herhangi bir parmak izine rastlanılmadı. Aracın içindeki diğer şüphelilerin kimlikleri de tespit edildi. Şüphelilerden Fevzettin S.'nin (27) ise mağdur kadının şoförü olduğu belirlendi.

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İstanbul’da 40 milyon TL’lik soygun kamerada: Genç kadının özel şoförü çıktı

Olayla ilgili S. ile birlikte Abdurrezzak U. (26) ve Yasin K. (42) gözaltına alındı. Şahısların ev aramalarında 127 bin dolar ve 5 bin Euro ele geçirildi. Kamuran U.'nun (28) ise yurtdışına çıktığı tespit edildi.