Esra Hankulu davasında yeni gelişme! Yargıtay Savcısı cezayı az buldu: Ümitcan Uygun cinayeti kasten işledi

Tebliğnamede saat 03.00 sıralarında genç kızın baygınlık geçirdiği ve şuurunun bozulduğu, maktuldeki bu belirtilerin kafa travması geçirmesi neticesinde ortaya çıktığı ve travmanın bu saatlerde gerçekleştiğinin anlaşıldığı belirtilerek, "Sanığın kasten sebebiyet verdiği bu duruma rağmen maktule herhangi bir tıbbi yardım çağırmadığı gibi, tıbbi yardım alabileceği bir sağlık kuruluşuna da ulaşmasını sağlamadığı" ifade edildi.