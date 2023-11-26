26 Kasım 2023, Pazar
Esra Hankulu davasında yeni gelişme! Yargıtay Savcısı cezayı az buldu: Ümitcan Uygun cinayeti kasten işledi
Ankara'da 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun evde cansız bedenini bulunmasına ilişkin tutuklu yargılanan 28 yaşındaki Ümitcan Uygun için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan verilen 10 yıllık hapis cezasının bozulmasını istedi. Başsavcılık hazırladığı tebliğnamede, 'cinayetin kasten işlendiğini', sanık Uygun'un ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması gerektiğini belirtti.
Giriş Tarihi: 26.11.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 11:04
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