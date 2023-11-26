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Haberler Galeri Esra Hankulu davasında yeni gelişme! Yargıtay Savcısı cezayı az buldu: Ümitcan Uygun cinayeti kasten işledi

Esra Hankulu davasında yeni gelişme! Yargıtay Savcısı cezayı az buldu: Ümitcan Uygun cinayeti kasten işledi

Ankara'da 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun evde cansız bedenini bulunmasına ilişkin tutuklu yargılanan 28 yaşındaki Ümitcan Uygun için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan verilen 10 yıllık hapis cezasının bozulmasını istedi. Başsavcılık hazırladığı tebliğnamede, 'cinayetin kasten işlendiğini', sanık Uygun'un ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 26.11.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 11:04
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Esra Hankulu davasında yeni gelişme! Yargıtay Savcısı cezayı az buldu: Ümitcan Uygun cinayeti kasten işledi

Ankara'da Esra Hankulu 3 Ağustos 2020'de evinde ölü bulundu. Genç kızla geceyi geçirdiği tespit edilen Ümitcan Uygun hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olay gecesi evde bulunan Dilan Civelek ve Furkan Gürgil için de 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

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Esra Hankulu davasında yeni gelişme! Yargıtay Savcısı cezayı az buldu: Ümitcan Uygun cinayeti kasten işledi

Yapılan yargılama sonucunda Uygun'a 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl ceza verilirken, diğer iki sanık için de 1 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi.

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Esra Hankulu davasında yeni gelişme! Yargıtay Savcısı cezayı az buldu: Ümitcan Uygun cinayeti kasten işledi

KAFASINA SERT DARBE ALMIŞ

İstinaf mahkemesi de yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak, istinaf başvurularının reddine karar verdi. İstinaf incelemesinin ardından dosya Yargıtay'a taşındı.

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Esra Hankulu davasında yeni gelişme! Yargıtay Savcısı cezayı az buldu: Ümitcan Uygun cinayeti kasten işledi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyaya ilişkin tebliğnamesini tamamladı. 9 Temmuz tarihli tebliğnamede, sanık Ümitcan Uygun ile Esra Hankulu'nun geceyi birlikte geçirdikleri, maktulün sanıkla aynı odada kaldığı ve sanıkla beraber yalnız oldukları süre içerisinde kafasına sert bir darbe aldığının tüm dosya kapsamı ile sabit olduğuna dikkat çekildi.

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Esra Hankulu davasında yeni gelişme! Yargıtay Savcısı cezayı az buldu: Ümitcan Uygun cinayeti kasten işledi

Tebliğnamede saat 03.00 sıralarında genç kızın baygınlık geçirdiği ve şuurunun bozulduğu, maktuldeki bu belirtilerin kafa travması geçirmesi neticesinde ortaya çıktığı ve travmanın bu saatlerde gerçekleştiğinin anlaşıldığı belirtilerek, "Sanığın kasten sebebiyet verdiği bu duruma rağmen maktule herhangi bir tıbbi yardım çağırmadığı gibi, tıbbi yardım alabileceği bir sağlık kuruluşuna da ulaşmasını sağlamadığı" ifade edildi.