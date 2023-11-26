Futbol dünyasını sarsan vurgun! Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi isimlerin verdiği paralar kime gitti? Bu vakadaki en masum aktör kim?

PARALAR KİME GİTTİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Terim Fonu diyerek futbolcuları 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan'ın merkezinde olduğu farklı soruşturmalar da yürütüyor. Hürriyet'te yer alan habere göre; O soruşturmalardan biri de Seçil Erzan'ın kendisinden nasıl fazla para aldıklarını anlattığı isimlerle ilgili. "Bu insanların faiz adı altında aza tamah etmemeleri beni bu hale getirdi" diyen Seçil Erzan şu isimleri verdi: