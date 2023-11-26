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Haberler Galeri Futbol dünyasını sarsan vurgun! Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi isimlerin verdiği paralar kime gitti? Bu vakadaki en masum aktör kim?

Futbol dünyasını sarsan vurgun! Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi isimlerin verdiği paralar kime gitti? Bu vakadaki en masum aktör kim?

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera gibi futbol dünyasından ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandıran özel bir bankanın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın kurduğu ponzi sisteminde milyonlarca dolar kayıp. Herkes bu paraların nereye gittiğini konuşuyor. Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok ise bugünkü köşe yazısında futbol dünyasını sarsan skandalla ilgili yeni bir yazı kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 26.11.2023 11:54
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Futbol dünyasını sarsan vurgun! Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi isimlerin verdiği paralar kime gitti? Bu vakadaki en masum aktör kim?

Ünlü futbolcuların da arasında olduğu 18 kişinin milyonlarca dolarını özel fon ve kâr payı vaadiyle alıp geri ödemediği iddia edilen bankacı Seçil Erzan'ın 226 yıl hapsi isteniyordu. Nihayet, yalnızca Erzan'ın hedef tahtasında olduğu vakada adı mağdur olarak geçenler hakkındaki iddialar da konuşulmaya başlandı. Öğreniyoruz ki, dolandırıldığı iddia edilen futbolculardan, Seçil Erzan'ı kaçırıp tehditle, verdiklerinden misli misli fazlasını alanlar varmış. Kim mağdur belli değil.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Futbol dünyasını sarsan vurgun! Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi isimlerin verdiği paralar kime gitti? Bu vakadaki en masum aktör kim?

Seçil Erzan'ın, referansıyla para topladığını söylediği Fatih Terim'in, bankadan şikâyetçi olduğuna yönelik detaylı anlatımlarının iddianameye neden girmediği de meçhul.

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Futbol dünyasını sarsan vurgun! Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi isimlerin verdiği paralar kime gitti? Bu vakadaki en masum aktör kim?

Zira Erzan da ifadesinde şunları söylüyor: "Tüm evrakı bankada sistemde düzenledim. Banka başından itibaren durumdan haberdardır. En azından haberdar olmalıydılar. Kamera kayıtları ve yazıcıdan çıktı alınırken her şey banka hafızasında yer almaktadır. Yani banka bir şey bilmediğini söyleyerek kendisini kurtarmaya çalışmaktadır."

Sanırım sonunda Seçil Erzan bu vakadaki en masum aktör çıkacak...

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Futbol dünyasını sarsan vurgun! Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi isimlerin verdiği paralar kime gitti? Bu vakadaki en masum aktör kim?

PARALAR KİME GİTTİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Terim Fonu diyerek futbolcuları 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan'ın merkezinde olduğu farklı soruşturmalar da yürütüyor. Hürriyet'te yer alan habere göre; O soruşturmalardan biri de Seçil Erzan'ın kendisinden nasıl fazla para aldıklarını anlattığı isimlerle ilgili. "Bu insanların faiz adı altında aza tamah etmemeleri beni bu hale getirdi" diyen Seçil Erzan şu isimleri verdi:

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Futbol dünyasını sarsan vurgun! Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi isimlerin verdiği paralar kime gitti? Bu vakadaki en masum aktör kim?

3 ALDIYSAM 5 ÖDEDİM

Eski futbolcu Semih Kaya

Fon adıyla Semih Kaya'dan 3 milyon 200 bin dolar aldım. Fakat 5 milyon 700 bin dolar geri ödememe rağmen yakamı kurtaramadım. Ona fazladan ödediğim bu parayı Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan aldım.