HaberlerGaleriFutbol dünyasını sarsan vurgun! Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi isimlerin verdiği paralar kime gitti? Bu vakadaki en masum aktör kim?
Futbol dünyasını sarsan vurgun! Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi isimlerin verdiği paralar kime gitti? Bu vakadaki en masum aktör kim?
Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera gibi futbol dünyasından ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandıran özel bir bankanın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın kurduğu ponzi sisteminde milyonlarca dolar kayıp. Herkes bu paraların nereye gittiğini konuşuyor. Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok ise bugünkü köşe yazısında futbol dünyasını sarsan skandalla ilgili yeni bir yazı kaleme aldı.