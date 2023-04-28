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Haberler Galeri İstanbul’da 10 dakikada cinayet! Yatak odasında o halde bulundu | İlk kez gördüğü kadını katletti ardından intihar etti

İstanbul’da 10 dakikada cinayet! Yatak odasında o halde bulundu | İlk kez gördüğü kadını katletti ardından intihar etti

Kan donduran olay geçen hafta İstanbul Göktürk'te meydana geldi. Aydın Altay, 22 yaşındaki Buket Yorgancı'yla internet üzerinden tanıştı. Altay, ilk buluşmada genç kadının evine gitti. Yorgancı'yı 10 dakika içinde öldürüp ortadan kaybolan şahıs, polislerin evine geldiğini görüp kaçamayacağını anladığında aynı silahla intihar etti. İşte tüyler ürperten cinayetin detayları...

Giriş Tarihi: 28.04.2023 12:29 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 12:41
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İstanbul’da 10 dakikada cinayet! Yatak odasında kanlı infaz | İlk kez gördüğü kadını katletti ardından intihar etti

İddiaya göre harita mühendisi H.Ö, galerici olan bir arkadaşının aracılığıyla Göktürk'teki evini 29 yaşındaki Aydın Altay ve 25 yaşındaki R.Ö'ye kiraladı. Aydın Altay'ın 18 suç kaydı vardı ve cinayet suçundan aranıyordu. R.Ö.' ise aynı şekilde bir cinayet dosyasından aranması vardı.

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İstanbul’da 10 dakikada cinayet! Yatak odasında kanlı infaz | İlk kez gördüğü kadını katletti ardından intihar etti

GÖKTÜRK'TE EV TUTTULAR

Sabah'ın haberine göre, ikili sürekli adres değiştirip saklanmak için kiralık ev tutuyorlardı. Ev sahibi H.Ö'ye de kendilerini depremzede olarak tanıtıp Göktürk'teki evi tuttular.

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İstanbul’da 10 dakikada cinayet! Yatak odasında kanlı infaz | İlk kez gördüğü kadını katletti ardından intihar etti

YATAK ODASINDA ÇIPLAK HALDE BULUNDU

Geçen hafta sonu daireden silah sesi duyulunca ev sahibine bir telefon gitti H.Ö'yü arayan galerici arkadaşı evi hemen kontrol etmesini istedi evinin kapısını çilingire açtırıp içeri girdiğinde, yatak odasında çıplak halde bir kadın cesedi buldu ve polisi aradı.

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İstanbul’da 10 dakikada cinayet! Yatak odasında kanlı infaz | İlk kez gördüğü kadını katletti ardından intihar etti

BAŞINDAN TEK KURŞUNLA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Olay yerine gelen polis ekipleri ölen kişinin, 22 yaşındaki Buket Yorgancı olduğunu tespit etti. Buket Yorgancı başından tek kurşunla vurulmuştu. Evde herhangi bir boğuşma izi yoktu. Genç kız yatak odasının hemen girişinde kafasından vurularak öldürülmüştü.

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İstanbul’da 10 dakikada cinayet! Yatak odasında kanlı infaz | İlk kez gördüğü kadını katletti ardından intihar etti

Polis ekipleri evde yaptıkları aramada bir adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ile 9 mm çapında boş bir kovan buldu. Apartmanda yaşayanlar, gece saatlerinde iki el ateş sesi duyduklarını söyledi.