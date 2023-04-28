28 Nisan 2023, Cuma
İstanbul’da 10 dakikada cinayet! Yatak odasında o halde bulundu | İlk kez gördüğü kadını katletti ardından intihar etti
Kan donduran olay geçen hafta İstanbul Göktürk'te meydana geldi. Aydın Altay, 22 yaşındaki Buket Yorgancı'yla internet üzerinden tanıştı. Altay, ilk buluşmada genç kadının evine gitti. Yorgancı'yı 10 dakika içinde öldürüp ortadan kaybolan şahıs, polislerin evine geldiğini görüp kaçamayacağını anladığında aynı silahla intihar etti. İşte tüyler ürperten cinayetin detayları...
Giriş Tarihi: 28.04.2023 12:29 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 12:41
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