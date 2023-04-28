Kuzey Ege'de ilk kez görüntülendi! Denizin en hızlısı: Balıkçıların ağına takıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinden denize açılan İlker Özdemir, 2 metre boyunda ve 50 kilogram ağırlığında merlin balığı yakaladı. Kılıç balığı avında dürbün kullandıklarını belirten Özdemir, "Bu hayvanlar denizlerde dünyanın en hızlı hayvanları. Güney Amerika sahillerinde yaşayan bir balık. Kuzey Ege'de ilk defa görüldüğünü düşünüyoruz. Biz de şaşkınız." dedi.

Giriş Tarihi: 28.04.2023 13:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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