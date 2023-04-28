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Kuzey Ege'de ilk kez görüntülendi! Denizin en hızlısı: Balıkçıların ağına takıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinden denize açılan İlker Özdemir, 2 metre boyunda ve 50 kilogram ağırlığında merlin balığı yakaladı. Kılıç balığı avında dürbün kullandıklarını belirten Özdemir, "Bu hayvanlar denizlerde dünyanın en hızlı hayvanları. Güney Amerika sahillerinde yaşayan bir balık. Kuzey Ege'de ilk defa görüldüğünü düşünüyoruz. Biz de şaşkınız." dedi.

Giriş Tarihi: 28.04.2023 13:16
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Kuzey Ege’de ilk kez görüntülendi! Denizin en hızlısı: Balıkçıların ağına takıldı

Özdemir, kılıç balığı avlamak için 12 metrelik "Kızıl Elma" isimli teknesiyle denize açıldı.

Gökçeada'nın Kaleköy Limanı açıklarında mızrakla avlanırken bir balığı vuran İlker Özdemir, tekne personeliyle 40 dakika süren mücadelesi sonucu tekneye çıkardığı deniz canlısının merlin balığı olduğunu fark etti.

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Kuzey Ege’de ilk kez görüntülendi! Denizin en hızlısı: Balıkçıların ağına takıldı

Özdemir, 2 metre boyunda ve 50 kilogram ağırlığındaki merlin balığını yakalama anını cep telefonuyla kaydetti.

İlker Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her yıl nisan ve haziran aylarında mızrakla kılıç balığı avlamaya çıktığını söyledi.

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Kuzey Ege’de ilk kez görüntülendi! Denizin en hızlısı: Balıkçıların ağına takıldı

Kılıç balığı avında dürbün kullandıklarını belirten Özdemir, "Bu hayvanlar denizlerde dünyanın en hızlı hayvanları. Güney Amerika sahillerinde yaşayan bir balık. Kuzey Ege'de ilk defa görüldüğünü düşünüyoruz. Biz de şaşkınız." dedi.

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Kuzey Ege’de ilk kez görüntülendi! Denizin en hızlısı: Balıkçıların ağına takıldı

GÖRÜNTÜLER İZMİR'DEN... BALIKÇILARIN AĞINA 2 TONLUK KÖPEKBALIĞI TAKILDI

İzmir Urla'da balıkçılık yapan İbrahim Güven teknesiyle denize açıldı.

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Kuzey Ege’de ilk kez görüntülendi! Denizin en hızlısı: Balıkçıların ağına takıldı

Balıkçılar limana köpekbalığıyla döndü. Ağlarına takılan 2 ton ağırlığındaki 'güneşlenen köpekbalığı' olarak da bilinen büyük camgöz oldu.