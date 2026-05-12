CANLI YAYIN

Kurbanlıklar İstanbul yolunda! Giriş noktalarında 24 saat kontrol

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda denetim gerçekleştirirken, veteriner sağlık raporları ve sevk belgeleri tek tek incelendi. Yetkililer, vatandaşlara küpeli ve pasaportlu hayvan tercih edilmesi çağrısında bulundu.

Kurbanlıklar İstanbul yolunda! Giriş noktalarında 24 saat kontrol 1
İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri, Kurban Bayramı öncesinde bu gece itibarıyla başladı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda denetimlerini sürdürüyor. Kurbanlık sevklerinde veteriner sağlık raporları, sevk belgeleri ve hayvanların varış noktalarına ilişkin bilgiler kontrol ediliyor.
Kurbanlıklar İstanbul yolunda! Giriş noktalarında 24 saat kontrol 2
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Anadolu'dan Avrupa Yakası'na ve Trakya'ya geçen tüm kurbanlık taşıyan kamyonların kontrol noktasında vize işlemi yaptırmasının zorunlu olduğunu söyledi. Parıldar, sevk işlemlerinin hem sistem üzerinden hem de belge kontrolüyle takip edildiğini belirtti.
Kurbanlıklar İstanbul yolunda! Giriş noktalarında 24 saat kontrol 3

TRAKYA İÇİN YENİ HAYVAN GEÇİŞ SİSTEMİ

Suat Parıldar, Trakya ve Avrupa Yakası'nın 2010 yılından bu yana şap hastalığından aşılı ari statüsünü koruduğunu ifade etti. Ayrıca koyun ve keçi veba hastalığına karşı bölgenin korunmuş statüde bulunduğunu belirten Parıldar, bu nedenle sevk denetimlerinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Parıldar, 1 Ocak 2026 itibarıyla büyükbaş hayvan geçişlerinde yeni bir sisteme geçildiğini açıkladı. Buna göre belirli şartları taşıyan işletmelerde yetiştiricilik ve besleme amacıyla Avrupa Yakası ve Trakya'ya yıl boyunca büyükbaş hayvan geçişine izin veriliyor.

Kurbanlıklar İstanbul yolunda! Giriş noktalarında 24 saat kontrol 4

GEÇEN YIL BİNLERCE HAYVAN DENETLENDİ

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl kontrol merkezinde yaklaşık 750 kamyon denetlendi. Uygunsuz taşıma yaptığı belirlenen 38 kamyona yasal işlem uygulanırken, 20 bini aşkın büyükbaş ve 26 bini aşkın küçükbaş hayvanın kontrolü gerçekleştirildi.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ İSTANBUL'DA SEVK NOKTALARINDA YOĞUN MESAİ

Yetkililer, Trakya ve Avrupa Yakası'na geçişi uygun olmayan 373 büyükbaş ile 1151 küçükbaş hayvan hakkında da işlem yapıldığını bildirdi. Geçen yıl İstanbul'a yaklaşık 60 bin büyükbaş ve 81 binin üzerinde küçükbaş hayvan sevki gerçekleştiği belirtildi.

Kurbanlıklar İstanbul yolunda! Giriş noktalarında 24 saat kontrol 5

İSTANBUL'DA 12 HAYVAN PAZARI HİZMET VERİYOR

Suat Parıldar, İstanbul genelinde belediyelere bağlı 12 hayvan pazarının hizmet vermeye başladığını açıkladı. Kurban satış ve kesim yerlerinin sağlık, hijyen ve hayvan refahı açısından denetlendiğini belirten Parıldar, gebe hayvanlar ile damızlık özelliğini kaybetmemiş dişi hayvanların kesimine izin verilmediğini söyledi.

Kurbanlıklar İstanbul yolunda! Giriş noktalarında 24 saat kontrol 6
Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Parıldar, kurbanlık seçerken küpe, pasaport ve veteriner sağlık raporlarının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti. Büyükbaş hayvanların 2 yaşını, küçükbaş hayvanların ise 1 yaşını doldurmuş olması gerektiğini vurguladı.
Kurbanlıklar İstanbul yolunda! Giriş noktalarında 24 saat kontrol 7

TARIM CEBİMDE UYGULAMASIYLA SORGULAMA YAPILABİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tarım Cebimde" uygulaması üzerinden hayvanların küpe numarasıyla sorgulanabildiğini belirten Parıldar, vatandaşların hayvanın doğum tarihi, ırk bilgisi ve aşılama kayıtlarına erişebileceğini söyledi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bayram süresince 7 gün 24 saat görev yapacağı bildirildi.

Kurbanlıklar İstanbul yolunda! Giriş noktalarında 24 saat kontrol 8
Kurbanlık almadan önce bunu yapın KURBANLIK ALMADAN ÖNCE BUNU YAPIN
2026 kurbanlık fiyatları belli oldu! 2026 KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU!

Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul'da kurbanlık hayvan girişleriyle birlikte denetimlerin de yoğunlaşması bekleniyor. Yetkililer, vatandaşların yalnızca resmi kontrollerden geçmiş ve kayıtlı hayvanları tercih etmeleri gerektiğini vurguluyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin