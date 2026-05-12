Kurbanlıklar İstanbul yolunda! Giriş noktalarında 24 saat kontrol
Kurban Bayramı öncesinde İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda denetim gerçekleştirirken, veteriner sağlık raporları ve sevk belgeleri tek tek incelendi. Yetkililer, vatandaşlara küpeli ve pasaportlu hayvan tercih edilmesi çağrısında bulundu.
TRAKYA İÇİN YENİ HAYVAN GEÇİŞ SİSTEMİ
Suat Parıldar, Trakya ve Avrupa Yakası'nın 2010 yılından bu yana şap hastalığından aşılı ari statüsünü koruduğunu ifade etti. Ayrıca koyun ve keçi veba hastalığına karşı bölgenin korunmuş statüde bulunduğunu belirten Parıldar, bu nedenle sevk denetimlerinin büyük önem taşıdığını kaydetti.
Parıldar, 1 Ocak 2026 itibarıyla büyükbaş hayvan geçişlerinde yeni bir sisteme geçildiğini açıkladı. Buna göre belirli şartları taşıyan işletmelerde yetiştiricilik ve besleme amacıyla Avrupa Yakası ve Trakya'ya yıl boyunca büyükbaş hayvan geçişine izin veriliyor.
GEÇEN YIL BİNLERCE HAYVAN DENETLENDİ
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl kontrol merkezinde yaklaşık 750 kamyon denetlendi. Uygunsuz taşıma yaptığı belirlenen 38 kamyona yasal işlem uygulanırken, 20 bini aşkın büyükbaş ve 26 bini aşkın küçükbaş hayvanın kontrolü gerçekleştirildi.
Yetkililer, Trakya ve Avrupa Yakası'na geçişi uygun olmayan 373 büyükbaş ile 1151 küçükbaş hayvan hakkında da işlem yapıldığını bildirdi. Geçen yıl İstanbul'a yaklaşık 60 bin büyükbaş ve 81 binin üzerinde küçükbaş hayvan sevki gerçekleştiği belirtildi.
İSTANBUL'DA 12 HAYVAN PAZARI HİZMET VERİYOR
Suat Parıldar, İstanbul genelinde belediyelere bağlı 12 hayvan pazarının hizmet vermeye başladığını açıkladı. Kurban satış ve kesim yerlerinin sağlık, hijyen ve hayvan refahı açısından denetlendiğini belirten Parıldar, gebe hayvanlar ile damızlık özelliğini kaybetmemiş dişi hayvanların kesimine izin verilmediğini söyledi.