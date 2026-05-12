İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri, Kurban Bayramı öncesinde bu gece itibarıyla başladı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda denetimlerini sürdürüyor. Kurbanlık sevklerinde veteriner sağlık raporları, sevk belgeleri ve hayvanların varış noktalarına ilişkin bilgiler kontrol ediliyor.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Anadolu'dan Avrupa Yakası'na ve Trakya'ya geçen tüm kurbanlık taşıyan kamyonların kontrol noktasında vize işlemi yaptırmasının zorunlu olduğunu söyledi. Parıldar, sevk işlemlerinin hem sistem üzerinden hem de belge kontrolüyle takip edildiğini belirtti.

TRAKYA İÇİN YENİ HAYVAN GEÇİŞ SİSTEMİ

Suat Parıldar, Trakya ve Avrupa Yakası'nın 2010 yılından bu yana şap hastalığından aşılı ari statüsünü koruduğunu ifade etti. Ayrıca koyun ve keçi veba hastalığına karşı bölgenin korunmuş statüde bulunduğunu belirten Parıldar, bu nedenle sevk denetimlerinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Parıldar, 1 Ocak 2026 itibarıyla büyükbaş hayvan geçişlerinde yeni bir sisteme geçildiğini açıkladı. Buna göre belirli şartları taşıyan işletmelerde yetiştiricilik ve besleme amacıyla Avrupa Yakası ve Trakya'ya yıl boyunca büyükbaş hayvan geçişine izin veriliyor.