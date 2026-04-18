2026 kurbanlık fiyatları belli oldu! Büyükbaş ve küçükbaş ne kadar?

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 06:26 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Mayıs ayının son haftasında kutlanacak olan Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, kurbanlık piyasasında hareketlilik erkenden başladı. Bu yıl büyükbaş fiyatı 250 bin TL'den başlayıp, 700 bin liraya kadar çıkarken, ortalama fiyat ise 300 bin TL'yi buluyor. Küçükbaşta fiyat 25 ila 50 bin TL arasında değişiyor. İşte detaylar...

Mayıs ayının son haftası kutlayacağımız Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar kurban fiyatlarını araştırmaya başladı. Henüz ve marketlerin fiyatları açıklanmamış olsa da üreticilerde kurbanlık satışları hızlandı. Buna göre büyükbaş kurbanlık canlı hayvanların kilogram fiyatı 500 TL iken karkas et kilogram fiyatı 1.000 TL olarak piyasaya çıkıyor. Küçükbaşta ise canlı hayvanın kilogramı 700 TL, karkas etin kilogramıı ise 1.400 TL'den satışa sunuluyor.

330 MİLYAR TL'LİK CİRO BEKLENİYOR

Büyükbaş fiyatı 250 bin TL'den başlarken 700 bin liraya kadar çıkıyor. Ortalama fiyat ise 300 bin TL civarında seyrediyor. Büyükbaşta kişi başı hisse fiyatı da hayvanın kilogram ve büyüklüğüne göre değişmekle birlikte 35 bin TL ile 50 bin TL arasında seyrediyor. Küçükbaş fiyatları ise 25-30 bin TL'den başlayıp 50 bin liraya kadar yükseliyor.

ÇADIRLAR NE ZAMAN KURULACAK? Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre hemen her yıl olduğu gibi bu yıl da 2.5 milyon küçükbaş, 850 bin de büyükbaş hayvan kurbanlık olarak ayrılmış durumda. Üreticide satışları başlayan kurbanlıkların bayrama iki hafta kala sahaya ve çadırlara inmesi bekleniyor.

En büyük hareketliliğin kurban pazarlarında kurulan çadırlarda olmasını bekleyen sektör oyuncuları, kurbanlıkların yüzde 40'ının satıldığını belirtiyor. Bu yıl ülkemizde 255 milyar TL'si büyükbaştan, 75 milyar TL'si de küçükbaştan olmak üzere toplamda 330 milyar TL'lik kurbanlık cirosu bekleniyor.