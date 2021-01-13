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Böyle yöntem görülmedi! Boyu kadar balığı avladı

Son dakika haberi... Amasya'da yaşlı bir adam Yeşilırmak'ta boyu kadar büyüklükte balık yakaladı. Adamın dev yayın balığını yakalamak için sırılsıklam olduğu o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İHA
Giriş Tarihi: 13.01.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 09:58
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Böyle yöntem görülmedi! Boyu kadar balığı avladı

Kuraklığın etkisindeki kentte yağışların olmaması sonucu su ve oksijen seviyesinin adeta dip yaptığı Yeşilırmak'ta canlılar da bu durumdan etkilendi.

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Böyle yöntem görülmedi! Boyu kadar balığı avladı

Bazı bölgelerde balık ölümleri görüldü. Kıyıdaki canlı balıklar oltalarla ve nehre giren vatandaşlar tarafından avlandı.

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Böyle yöntem görülmedi! Boyu kadar balığı avladı

55 Evler Mahallesi Ataşehir mevkisinde nehrin kıyısında dev yayın balığını görüp suya giren yaşlı adam önce elindeki kesici aletle birkaç darbe vurdu.

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Böyle yöntem görülmedi! Boyu kadar balığı avladı

Sonra sırılsıklam olmasına rağmen takip ettiği balığı uzun uğraşı sonucu yakaladı.

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Böyle yöntem görülmedi! Boyu kadar balığı avladı

Nefes nefese kalması üzerine bir süre dinlenmesinin ardından solungaçlarından tutup kıyıya çıkardı.