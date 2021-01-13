Böyle yöntem görülmedi! Boyu kadar balığı avladı

Son dakika haberi... Amasya'da yaşlı bir adam Yeşilırmak'ta boyu kadar büyüklükte balık yakaladı. Adamın dev yayın balığını yakalamak için sırılsıklam olduğu o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.