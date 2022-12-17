e-Devlet ilaç raporları sorgulama: 2023 İlaç raporlarının süresi uzatıldı mı, ne zaman yenilenecek?

İlaç raporlarının süresi uzatıldı mı? sorusu milyonlarca kişi tarafından gündem oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu, tarafından daha önce 31 Aralık'a kadar uzatılmış tüm ilaçların rapor sürelerinin, uzatıldığı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu. Peki, İlaç raporlarının süresi uzatıldı mı, ne zamana kadar? İşte Sağlık raporlarının ne zaman biteceği tarih…