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Haberler Galeri e-Devlet ilaç raporları sorgulama: 2023 İlaç raporlarının süresi uzatıldı mı, ne zaman yenilenecek?

e-Devlet ilaç raporları sorgulama: 2023 İlaç raporlarının süresi uzatıldı mı, ne zaman yenilenecek?

İlaç raporlarının süresi uzatıldı mı? sorusu milyonlarca kişi tarafından gündem oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu, tarafından daha önce 31 Aralık'a kadar uzatılmış tüm ilaçların rapor sürelerinin, uzatıldığı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu. Peki, İlaç raporlarının süresi uzatıldı mı, ne zamana kadar? İşte Sağlık raporlarının ne zaman biteceği tarih…

Giriş Tarihi: 17.12.2022 16:57 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 17:04
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e-Devlet ilaç raporları sorgulama: 2023 İlaç raporlarının süresi uzatıldı mı, ne zaman yenilenecek?

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, 1 Ocak 2020'den sonra sona ermiş ve yenilenmemiş tüm süreli raporların 31 Aralık 2022'ye kadar geçerli kabul edileceği daha önceden açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sağlık raporlarıyla ilgili yeni kararı duyurdu.İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-Devlet ilaç raporları sorgulama: 2023 İlaç raporlarının süresi uzatıldı mı, ne zaman yenilenecek?

İLAÇ RAPORLARININ SÜRESİ UZATILDI MI?

Geçerlilik süresi 31 Aralık 2022 tarihinde sonra sona erecek olan süreli sağlık raporları uzatıldı. Sağlık hizmet sunucularında yaşanması muhtemel yoğunluğun azaltılması amacıyla, süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporları belirlenen tarihe kadar geçerli kabul edilmeye devam edilecek.

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e-Devlet ilaç raporları sorgulama: 2023 İlaç raporlarının süresi uzatıldı mı, ne zaman yenilenecek?

BAKAN KOCA DUYURDU!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "SÜRELİ SAĞLIK RAPORLARI 30 Haziran 2023'e kadar geçerli sayılmaya devam edecek. Bilindiği gibi bu uygulama, salgınla mücadele kapsamında başlatılmıştı. Belirtilen tarihe kadar, raporlu ilaçlar eczanelerden aynı şekilde temin edilebilecek." dedi.

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e-Devlet ilaç raporları sorgulama: 2023 İlaç raporlarının süresi uzatıldı mı, ne zaman yenilenecek?

İlaç raporları e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Detaylı bilgiye ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

e-DEVLET İLAÇ RAPORLARI SORGULAMA EKRANI

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e-Devlet ilaç raporları sorgulama: 2023 İlaç raporlarının süresi uzatıldı mı, ne zaman yenilenecek?

RAPORLU İLAÇLAR ECZANELERDEN TEMİN EDİLEBİLECEK

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan resmi yazı ile süreli sağlık raporları 30 Haziran 2023'e kadar geçerli sayılmaya devam edecek. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, 1 Ocak 2020'den sonra sona ermiş ve yenilenmemiş tüm süreli raporların 31 Aralık 2022'ye kadar geçerli kabul edileceği duyurulmuştu.