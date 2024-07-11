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Comanchero'nun arka bahçesi Wesley Sneijder'e çıktı! MASAK raporlarındaki gerçek! Galatasaray'ın eski yıldızı kara para mı aklıyordu?

Adını uluslararası organize suç örgütü olarak kayıtlara geçiren Comanchero dosyasında flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın Hollandalı eski dünya yıldızı Wesley Sneijder'in de örgütle bağlantısı ortaya çıktı. MASAK hazırladığı raporda suç çetesinin para trafiğini adım adım takip etti. Hollandalı dünya yıldızının, kırmızı bültenle aranan ve yakalanan Hakan Arif Tavukçu'nun kara para akladığı şirketlerden bir tanesine gönderdiği yaklaşık 2 milyon dolarla 'gizli ortağı' olduğu iddia edildi.

ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 08:27 Güncelleme: 11.07.2024 08:44
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Comanchero’nun arka bahçesi Wesley Sneijder’e çıktı! MASAK raporlarındaki gerçek! Galatasaray’ın eski yıldızı kara para mı aklıyordu?

Uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'ya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ayrıntılarına SABAH ulaştı.

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Comanchero’nun arka bahçesi Wesley Sneijder’e çıktı! MASAK raporlarındaki gerçek! Galatasaray’ın eski yıldızı kara para mı aklıyordu?

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Uluslararası Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti", "Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK işbirliği ile yapılan çalışmalar sonucunda geçtiğimiz yıl kasım ayında gözaltına alınan 55 şüphelinin yaklaşık 4.5 milyar lira civarında olan mal varlığına mahkeme kararıyla el konulmuştu.

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Comanchero’nun arka bahçesi Wesley Sneijder’e çıktı! MASAK raporlarındaki gerçek! Galatasaray’ın eski yıldızı kara para mı aklıyordu?
Liderliğini 'Ayık' olan soy ismini 'Reis' olarak değiştiren Hakan Reis'in ve Duax Ngakuru'nun yaptığı şüphelilerden 18'i tutuklandı, 22'si ise adli kontrolle serbest kalmıştı.
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Comanchero’nun arka bahçesi Wesley Sneijder’e çıktı! MASAK raporlarındaki gerçek! Galatasaray’ın eski yıldızı kara para mı aklıyordu?
SABAH'ın ulaştığı bilgi ve belgelere göre bir dönem Galatasaray'da top koşturan Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder'in de Comanchero'nun kara para aklama faaliyetlerine isminin karıştığı ortaya çıktı.
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Comanchero’nun arka bahçesi Wesley Sneijder’e çıktı! MASAK raporlarındaki gerçek! Galatasaray’ın eski yıldızı kara para mı aklıyordu?

MASAK KARA PARAYA MERCEK TUTTU

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ayrıntılı rapor savcılığa sunuldu.