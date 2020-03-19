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İstanbul Üsküdar’da dehşet kamerada! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı

İstanbul Üsküdar'da silahlı bir şahıs, eski kız arkadaşına sokak ortasında art arda ateş ederek yaraladı. O sırada yolda yürüyen bir vatandaş da kurşunların hedefi oldu. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 19.03.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 12:45
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İstanbul Üsküdar’da dehşet kamerada! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı
İstanbul Üsküdar’da dehşet kamerada! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı

Üsküdar'da Cumhuriyet Mahallesinde 27 Şubat tarihinde gerçekleşen olayda, iddiaya göre Yusuf C.(25) isimli bir şahıs, eski kız arkadaşı olduğu öğrenilen D.N.K. isimli kadına sokak ortasında silahla art arda ateş etti.

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İstanbul Üsküdar’da dehşet kamerada! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı
İstanbul Üsküdar’da dehşet kamerada! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı

Saldırının hedefi olan D.N.K. ile o sırada yolda yürüyen Dursun D. isimli bir vatandaş, kurşunların isabet etmesiyle yaralandı.

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İstanbul Üsküdar’da dehşet kamerada! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı
İstanbul Üsküdar’da dehşet kamerada! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı

Olaya tanık olan vatandaşlar da panik içerisinde kaçtı. Silahlı saldırganı yakalamak için Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

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İstanbul Üsküdar’da dehşet kamerada! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı
İstanbul Üsküdar’da dehşet kamerada! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı

11 Mart günü saat 06.30 sıralarında, 6 farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucu şüpheli şahıs, Üsküdar Bahçelievler Mahallesinde bulunan bir yakınının ikametinde olayda kullandığı suç aleti tabanca ve 6 adet fişek ile birlikte yakalandı.

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İstanbul Üsküdar’da dehşet kamerada! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı
İstanbul Üsküdar’da dehşet kamerada! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı

2 farklı suçtan hakkında aranma kaydı bulunan şüpheli şahıs, "kasten yaralama" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.