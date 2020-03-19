Herkesi şoke eden deney! Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...

Bıçağı 1000 derecede ısıtan adam ilginç bir deney yaptı. Sıcak bıçakla çeşitli eşyaları böyle kesti. İnternette çeşit objelerle yapılan deneyler çok beğeniliyor. Kızgın bıçaklar, press makineleri ile yapılan çekimler milyonlarca kez izleniyor insanı büyüleyen deney fotoğraflarından bir kaç tanesi..