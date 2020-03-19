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Herkesi şoke eden deney! Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...

Bıçağı 1000 derecede ısıtan adam ilginç bir deney yaptı. Sıcak bıçakla kola şişesini ve çeşitli eşyaları kesen adam ilginç görüntüler elde etti. İşte ilginç deney ve sonuçları…

Giriş Tarihi: 19.03.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 17:09
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Herkesi şoke eden deney! Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...
Herkesi şoke eden deney! Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...

Bıçağı 1000 derecede ısıtan adam ilginç bir deney yaptı.

  • 2
  • 112
Herkesi şoke eden deney! Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...
Herkesi şoke eden deney! Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...

Sıcak bıçakla çeşitli eşyaları böyle kesti.

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  • 112
Herkesi şoke eden deney! Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...
Herkesi şoke eden deney! Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...

Bıçağı 1000 derecede ısıtan adam ilginç bir deney yaptı. Sıcak bıçakla çeşitli eşyaları böyle kesti. İnternette çeşit objelerle yapılan deneyler çok beğeniliyor. Kızgın bıçaklar, press makineleri ile yapılan çekimler milyonlarca kez izleniyor insanı büyüleyen deney fotoğraflarından bir kaç tanesi..

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Herkesi şoke eden deney! Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...
Herkesi şoke eden deney! Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...
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  • 112
Herkesi şoke eden deney! Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...
Herkesi şoke eden deney! Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...