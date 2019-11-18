Müge Anlı Turgut Özyürek için ipucu toplama başladı! Turgut Özyürek öldürüldü mü?

1 YIL ÖNCE EVLENDİĞİ KARISI KONUŞTU

Necla Hanım, "7 evlilik yaptım. Eşlerimden bana ne ev ne sigorta hiçbir şey kalmadı. Turgut Bey ile para ve altın için evlenmedim. Huzur bulmak için evlenmiştim o da benden beter çıktı. Yüzük, küpe, 3 tane çeyrek altın bir tane de saat alındı. Peşin 7 bin TL'ye yatak odası alınmıştı. O gidince yatağı sattım."