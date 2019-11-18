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Müge Anlı Turgut Özyürek için ipucu toplama başladı! Turgut Özyürek öldürüldü mü?

Müge Anlı 1 ay önce kaybolan Turgut Özyürek'in kardeşi ve eşiyle konuştu. 58 yaşındaki Turgut Özyürek Manisa Ahmetli'den 18 Ekim'de kayboldu. Hayriye Özyürek kendisinden haber alamadığı kanser hastası kardeşi Turgut Özyürek'i aramak için Müge Anlı'ya çıktı. Evini sattan Turgut Özyürek'in parayı eşine takı alarak harcadığı ortaya çıktı. Eşi daha önce 6 kez evlenen kendisi 7. kocası olan Turgut Özyürek'in kardeşi Hayriye Özyürek, kardeşinin hayatından şüphe ettiğini belirtti. Turgut Özyürek ve eşi tartışmış bunun üzerine de eşi evden ayrılmış. Hayriye Özyürek yaşananları öğrendiğinde kardeşi Turgut Özyürek'e "karın seni dolandırdı" demiş. Bu söz sonrası Turgut Özyürek ablasının telefonlarını 20 gün boyunca açmamış. Hayriye Özyürek de bunun üzerine karakola gidip kayıp başvurusunda bulunmuş. Polisler Turgut Özyürek'in evine gittiğinde kimseyi bulamamış. Turgut Özyürek'in 1 yıl önce evlendiği Necla Hanım Müge Anlı'ya konuştu. Müge Anlı canlı yayınında Necla Hanım'ın açıklamalarına yer verildi.

Giriş Tarihi: 18.11.2019 14:21 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 14:44
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Müge Anlı Turgut Özyürek için ipucu toplama başladı! Turgut Özyürek öldürüldü mü?

ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Hayriye Özyürek, kardeşi Turgut Özyürek'ten 1 aydır haber alamadıklarını söyledi. Hayriye Özyürek, 58 yaşındaki kanser hastası kardeşi Turgut Öztürk'ün öldürülme ihtimali üzerinde durdu.

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Müge Anlı Turgut Özyürek için ipucu toplama başladı! Turgut Özyürek öldürüldü mü?

KARDEŞİ, "O SENİ DOLANDIRDI" DEDİ

58 yaşındaki Turgut Özyürek Manisa Ahmetli'den 18 Ekim'de kayboldu. Hayriye Özyürek kendisinden haber alamadığı kanser hastası kardeşi Turgut Özyürek'i aramak için Müge Anlı'ya çıktı. Evini sattan Turgut Özyürek'in parayı eşine takı alarak harcadığı ortaya çıktı. Eşi daha önce 6 kez evlenen kendisi 7. kocası olan Turgut Özyürek'in kardeşi Hayriye Özyürek, kardeşinin hayatından şüphe ettiğini belirtti.

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Müge Anlı Turgut Özyürek için ipucu toplama başladı! Turgut Özyürek öldürüldü mü?

Turgut Özyürek ve eşi tartışmış bunun üzerine de eşi evden ayrılmış. Hayriye Özyürek yaşananları öğrendiğinde kardeşi Turgut Özyürek'e "karın seni dolandırdı" demiş. Bu söz sonrası Turgut Özyürek ablasının telefonlarını 20 gün boyunca açmamış. Hayriye Özyürek de bunun üzerine karakola gidip kayıp başvurusunda bulunmuş. Polisler Turgut Özyürek'in evine gittiğinde kimseyi bulamamış.

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Müge Anlı Turgut Özyürek için ipucu toplama başladı! Turgut Özyürek öldürüldü mü?

Turgut Özyürek'in 1 yıl önce evlendiği Necla Hanım Müge Anlı'ya konuştu. Müge Anlı canlı yayınında Necla Hanım'ın açıklamalarına yer verildi.

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Müge Anlı Turgut Özyürek için ipucu toplama başladı! Turgut Özyürek öldürüldü mü?

1 YIL ÖNCE EVLENDİĞİ KARISI KONUŞTU

Necla Hanım, "7 evlilik yaptım. Eşlerimden bana ne ev ne sigorta hiçbir şey kalmadı. Turgut Bey ile para ve altın için evlenmedim. Huzur bulmak için evlenmiştim o da benden beter çıktı. Yüzük, küpe, 3 tane çeyrek altın bir tane de saat alındı. Peşin 7 bin TL'ye yatak odası alınmıştı. O gidince yatağı sattım."