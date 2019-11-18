Müge Anlı Turgut Özyürek için ipucu toplama başladı! Turgut Özyürek öldürüldü mü?
Müge Anlı 1 ay önce kaybolan Turgut Özyürek'in kardeşi ve eşiyle konuştu. 58 yaşındaki Turgut Özyürek Manisa Ahmetli'den 18 Ekim'de kayboldu. Hayriye Özyürek kendisinden haber alamadığı kanser hastası kardeşi Turgut Özyürek'i aramak için Müge Anlı'ya çıktı. Evini sattan Turgut Özyürek'in parayı eşine takı alarak harcadığı ortaya çıktı. Eşi daha önce 6 kez evlenen kendisi 7. kocası olan Turgut Özyürek'in kardeşi Hayriye Özyürek, kardeşinin hayatından şüphe ettiğini belirtti. Turgut Özyürek ve eşi tartışmış bunun üzerine de eşi evden ayrılmış. Hayriye Özyürek yaşananları öğrendiğinde kardeşi Turgut Özyürek'e "karın seni dolandırdı" demiş. Bu söz sonrası Turgut Özyürek ablasının telefonlarını 20 gün boyunca açmamış. Hayriye Özyürek de bunun üzerine karakola gidip kayıp başvurusunda bulunmuş. Polisler Turgut Özyürek'in evine gittiğinde kimseyi bulamamış. Turgut Özyürek'in 1 yıl önce evlendiği Necla Hanım Müge Anlı'ya konuştu. Müge Anlı canlı yayınında Necla Hanım'ın açıklamalarına yer verildi.
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