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06 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul Sarıyer'de korkunç trafik kazası! Savaş meydanı gibi... İstanbul Sarıyer'de korkunç trafik kazası! Savaş meydanı gibi...
İstanbul Sarıyer'de, aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, önündeki otomobile çarpıp savrulduktan sonra karşı şeride geçerek başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i kadın 2 kişi yaralandı.
Giriş Tarihi: 06.03.2021 00:58 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 01:00
Kaza, saat 22.30 sıralarında Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen 34 BE 7660 otomobil, aynı yönde ilerleyen Murat Yayla'nın kullandığı 34 DJR 858 otomobile arkadan çarptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, karşı şeride geçerek Sarıyer istikametindeki 34 CRG 992 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA AMBULANS VE İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ Çarpışmanın etkisiyle adı öğrenilemeyen 34 BE 7660 plakalı otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan kadın araçta sıkıştı.
Diğer otomobillerde bulunanlar kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi, Sarıyer istikameti ulaşıma kapandı.