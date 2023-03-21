İstanbul, Sakarya, Bursa imsak vakitleri! Sahur ve İftar ezan saatleri kaç? 29 günlük Ramazan takvimi 2023
On bir ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Müslümanlar bu hayırlı ve kutlu günde farz kılınmış oruç ibadetini doğru ve layıkıyla idrak edebilmek adına detaylarını araştırıyor. Güneş'in doğuşuna ve batışına göre belirlenen oruç başlangıç ve bitiş saatleri şehirlere göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple Müslümanlar kendi şehirlerinin imsak saatlerini araştırıyor. İşte Sakarya, İstanbul, Bursa imsak vakitleri!
Giriş Tarihi: 21.03.2023
11:31
İstanbul, Sakarya, Bursa imsak vakitleri araştırılan konunlar arasında yer alıyor. Şehirlere göre değişiklik gösteren saatler gün gün merak ediliyor. İlk sahur 22 Mart Çarşambayı, 23 Mart Perşembeye bağlayan gecede idrak edilecek. Peki İstanbul iftar saati kaç? Sakarya sahur vakti kaçta? Gün gün Bursa imsak vakitleri neler?
GALERİ DEVAM EDİYOR
2023 İLK SAHUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İlk sahur 22 Mart Çarşambayı, 23 Mart Perşembeye bağlayan gecede idrak edilecek. Perşembe gününe oruçlu uyanılacak
İSTANBUL GÜN GÜN İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ
23 Mart Perşembe 05:31 06:57 13:16 16:42 19:25 20:45
24 Mart Cuma 05:29 06:55 13:16 16:42 19:26 20:47 25 Mart Cumartesi 05:27 06:53 13:15 16:43 19:27 20:48 26 Mart Pazar 05:25 06:52 13:15 16:43 19:28 20:49 27 Mart Pazartesi 05:24 06:50 13:15 16:44 19:30 20:50 28 Mart Salı 05:22 06:48 13:14 16:44 19:31 20:51 29 Mart Çarşamba 05:20 06:47 13:14 16:45 19:32 20:53 30 Mart Perşembe 05:18 06:45 13:14 16:45 19:33 20:54 31 Mart Cuma 05:16 06:43 13:13 16:46 19:34 20:55
1 Nisan Cumartesi 05:14 06:42 13:13 16:46 19:35 20:56 2 Nisan Pazar 05:12 06:40 13:13 16:47 19:36 20:58 3 Nisan Pazartesi 05:10 06:38 13:13 16:47 19:37 20:59 4 Nisan Salı 05:09 06:37 13:12 16:48 19:38 21:00 5 Nisan Çarşamba 05:07 06:35 13:12 16:48 19:39 21:02 6 Nisan Perşembe 05:05 06:33 13:12 16:48 19:40 21:03 7 Nisan Cuma 05:03 06:32 13:11 16:49 19:41 21:04 8 Nisan Cumartesi 05:01 06:30 13:11 16:49 19:42 21:06 9 Nisan Pazar 04:59 06:28 13:11 16:49 19:43 21:07
10 Nisan Pazartesi 04:57 06:27 13:11 16:50 19:44 21:08 11 Nisan Salı 04:55 06:25 13:10 16:50 19:45 21:10 12 Nisan Çarşamba 04:53 06:24 13:10 16:51 19:47 21:11 13 Nisan Perşembe 04:51 06:22 13:10 16:51 19:48 21:12 14 Nisan Cuma 04:49 06:21 13:10 16:51 19:49 21:14 15 Nisan Cumartesi 04:47 06:19 13:09 16:52 19:50 21:15 16 Nisan Pazar 04:46 06:17 13:09 16:52 19:51 21:16 17 Nisan Pazartesi 04:44 06:16 13:09 16:52 19:52 21:18 18 Nisan Salı 04:42 06:14 13:09 16:53 19:53 21:19 19 Nisan Çarşamba 04:40 06:13 13:08 16:53 19:54 21:21 20 Nisan Perşembe 04:38 06:11 13:08 16:53 19:55 21:22