İstanbul, Sakarya, Bursa imsak vakitleri! Sahur ve İftar ezan saatleri kaç? 29 günlük Ramazan takvimi 2023

On bir ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Müslümanlar bu hayırlı ve kutlu günde farz kılınmış oruç ibadetini doğru ve layıkıyla idrak edebilmek adına detaylarını araştırıyor. Güneş'in doğuşuna ve batışına göre belirlenen oruç başlangıç ve bitiş saatleri şehirlere göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple Müslümanlar kendi şehirlerinin imsak saatlerini araştırıyor. İşte Sakarya, İstanbul, Bursa imsak vakitleri!