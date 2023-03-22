Aydın, Tekirdağ, Kahramanmaraş RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023 - Gün gün sahur ve iftar saatleri...
Deprem felaketiyle sarsılan illerimizden olan Kahramanmaraş, Ramazan ayını kucaklamaya hazırlanıyor. Sahur ve iftar vakitleri için aratılmalar hız kazandı. Tekirdağ ve Aydın gün gün sahur ve iftar saatleri merak ediliyor. Farz ibadetlerden biri olan oruç için sahur ve iftar saatleri Güneş'in doğuş ve batışına göre hesaplanıyor. İşte 2023 Aydın, Tekirdağ, Maraş imsakiyesi.
Giriş Tarihi: 22.03.2023
15:37
Ramazan imsakiyesi şehirleri göre farklılık göstermektedir. Bu sebeple herkes kendi bulundukları şehrin sahur ve iftar vakitlerini öğrenmeye çalışıyor. On bir ayın sultanı Ramazan için hazırlıklar başladı. Sahur ve iftar sofralarında buluşulacak, yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için oruç tutulacak. Peki Aydın iftar vakitler saat kaçta? Gün gün Tekirdağ imsakiye saatleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İLK SAHUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İlk sahur 22 Mart Çarşambayı, 23 Mart Perşembeye bağlayan gecede idrak edilecek. Perşembe gününe oruçlu uyanılacak
KAHRAMANMARAŞ İMSAKİYE 2023
23 Mart Perşembe 05:04 06:25 12:44 16:11 18:53 20:08
24 Mart Cuma 05:03 06:24 12:44 16:11 18:54 20:10 25 Mart Cumartesi 05:01 06:22 12:43 16:12 18:55 20:11 26 Mart Pazar 05:00 06:21 12:43 16:12 18:56 20:12 27 Mart Pazartesi 04:58 06:19 12:43 16:13 18:57 20:13 28 Mart Salı 04:56 06:18 12:43 16:13 18:57 20:14 29 Mart Çarşamba 04:55 06:16 12:42 16:13 18:58 20:15 30 Mart Perşembe 04:53 06:15 12:42 16:14 18:59 20:16 31 Mart Cuma 04:51 06:13 12:42 16:14 19:00 20:17
1 Nisan Cumartesi 04:50 06:12 12:41 16:14 19:01 20:18 2 Nisan Pazar 04:48 06:10 12:41 16:14 19:02 20:19 3 Nisan Pazartesi 04:46 06:09 12:41 16:15 19:03 20:20 4 Nisan Salı 04:44 06:07 12:40 16:15 19:04 20:21 5 Nisan Çarşamba 04:43 06:06 12:40 16:15 19:05 20:22 6 Nisan Perşembe 04:41 06:04 12:40 16:16 19:06 20:23 7 Nisan Cuma 04:39 06:03 12:40 16:16 19:07 20:24 8 Nisan Cumartesi 04:38 06:01 12:39 16:16 19:07 20:26 9 Nisan Pazar 04:36 06:00 12:39 16:16 19:08 20:27 10 Nisan Pazartesi 04:34 05:58 12:39 16:17 19:09 20:28 11 Nisan Salı 04:32 05:57 12:39 16:17 19:10 20:29 12 Nisan Çarşamba 04:31 05:56 12:38 16:17 19:11 20:30 13 Nisan Perşembe 04:29 05:54 12:38 16:17 19:12 20:31 14 Nisan Cuma 04:27 05:53 12:38 16:17 19:13 20:32 15 Nisan Cumartesi 04:26 05:51 12:38 16:18 19:14 20:34 16 Nisan Pazar 04:24 05:50 12:37 16:18 19:15 20:35 17 Nisan Pazartesi 04:22 05:49 12:37 16:18 19:16 20:36 18 Nisan Salı 04:21 05:47 12:37 16:18 19:16 20:37 19 Nisan Çarşamba 04:19 05:46 12:37 16:18 19:17 20:38 20 Nisan Perşembe 04:17 05:44 12:36 16:19 19:18 20:40
TEKİRDAĞ İMSAKİYE 2023
23 Mart Perşembe 05:37 07:02 13:22 16:48 19:31 20:51
24 Mart Cuma 05:35 07:01 13:21 16:48 19:32 20:52 25 Mart Cumartesi 05:33 06:59 13:21 16:49 19:33 20:54 26 Mart Pazar 05:31 06:57 13:21 16:49 19:34 20:55 27 Mart Pazartesi 05:30 06:56 13:21 16:50 19:35 20:56 28 Mart Salı 05:28 06:54 13:20 16:50 19:36 20:57 29 Mart Çarşamba 05:26 06:52 13:20 16:51 19:38 20:58 30 Mart Perşembe 05:24 06:51 13:20 16:51 19:39 21:00 31 Mart Cuma 05:22 06:49 13:19 16:52 19:40 21:01