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Yağmurlu hava geri dönüyor! Meteoroloji bu illeri uyardı: 2 güne dikkat | 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normallerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yağışlı havanın da çarşamba ve perşembe günleri ülke genelinde etkili olması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu.

Giriş Tarihi: 21.03.2023 10:30
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Yağmurlu hava geri dönüyor! Meteoroloji bu illeri uyardı: 2 güne dikkat | 5 günlük hava durumu

Geçtiğimiz bir hafta boyunca ülke genelinde etkisini gösteren yağmurlu hava başta Batı bölgeleri olmak üzere etkisini azaltmış ve hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin üzerine çıkmıştı.

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Yağmurlu hava geri dönüyor! Meteoroloji bu illeri uyardı: 2 güne dikkat | 5 günlük hava durumu

Bugün ülke genelinde güneşli hava hakim olurken, Doğu Karadeniz bölgesinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağmurlu hava geri dönüyor! Meteoroloji bu illeri uyardı: 2 güne dikkat | 5 günlük hava durumu

Çarşamba Batı bölgelerde yağmurlu hava geri dönecek. Marmara bölgesinde kuvvetli yağmur beklenirken, Ege Bölgesi'nde gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağmurlu hava geri dönüyor! Meteoroloji bu illeri uyardı: 2 güne dikkat | 5 günlük hava durumu

Perşembe günü tüm yurtta yağmurlu havanın etkili olması bekleniyor. Deprem Bölgesi ve Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağmurlu hava geri dönüyor! Meteoroloji bu illeri uyardı: 2 güne dikkat | 5 günlük hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin genelinde parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.