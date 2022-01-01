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Haberler Galeri maNga'nın solisti Ferman Akgül Milyoner'in yılbaşı özel bölümünde Yeşilçam klasiğini bilemedi

maNga'nın solisti Ferman Akgül Milyoner'in yılbaşı özel bölümünde Yeşilçam klasiğini bilemedi

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel bölümüyle ekranlara geldi. maNga'nın solisti ünlü sanatçı Ferman Akgül ve şarkıcı Serkan Kaya'nın konuk olduğu yeni bölümde Ferman Akgül'ün Yeşilçam klasiği sorusunu bilememesi gündem oldu. İşte Milyoner'in yılbaşı özel bölümünde ünlü isimlere yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 01.01.2022 01:09 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 01:11
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maNga’nın solisti Ferman Akgül Milyoner’in yılbaşı özel bölümünde Yeşilçam klasiğini bilemedi

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümüne ünlü şarkıcı Serkan Kaya ve maNga'nın solisti sanatçı Ferman Akgül konuk oldu.

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maNga’nın solisti Ferman Akgül Milyoner’in yılbaşı özel bölümünde Yeşilçam klasiğini bilemedi

Ferman Akgül'e yöneltilen Yeşilçam sorusunda seyirci jokerini kullanması dikkat çekti. İşte Milyoner'in yeni bölümünde ünlü isimlere sorulan sorular ve cevapları...

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maNga’nın solisti Ferman Akgül Milyoner’in yılbaşı özel bölümünde Yeşilçam klasiğini bilemedi
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maNga’nın solisti Ferman Akgül Milyoner’in yılbaşı özel bölümünde Yeşilçam klasiğini bilemedi
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maNga’nın solisti Ferman Akgül Milyoner’in yılbaşı özel bölümünde Yeşilçam klasiğini bilemedi