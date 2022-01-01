maNga'nın solisti Ferman Akgül Milyoner'in yılbaşı özel bölümünde Yeşilçam klasiğini bilemedi

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel bölümüyle ekranlara geldi. maNga'nın solisti ünlü sanatçı Ferman Akgül ve şarkıcı Serkan Kaya'nın konuk olduğu yeni bölümde Ferman Akgül'ün Yeşilçam klasiği sorusunu bilememesi gündem oldu. İşte Milyoner'in yılbaşı özel bölümünde ünlü isimlere yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 01.01.2022 01:09 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 01:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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