ANA SAYFA
İstanbul koronavirüs haritası güncel | İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul koronavirüs haritası güncel | İlçe ilçe İstanbul koronavirüs haritası| İstanbul'da kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasağı etkisini göstermeye başladı. Hızla artan vaka sayılarında ciddi yavaşlamalar görüldü. Kısıtlama öncesi kırmızıyla kaplanan birçok ilçe, şimdilerde yeşile dönmeye başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı..
Giriş Tarihi: 21.12.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 11:42
- 1
- 23
- 2
- 23
- 3
- 23
- 4
- 23
- 5
- 23