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İstanbul koronavirüs haritası güncel | İşte ilçe ilçe son durum

İstanbul koronavirüs haritası güncel | İlçe ilçe İstanbul koronavirüs haritası| İstanbul'da kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasağı etkisini göstermeye başladı. Hızla artan vaka sayılarında ciddi yavaşlamalar görüldü. Kısıtlama öncesi kırmızıyla kaplanan birçok ilçe, şimdilerde yeşile dönmeye başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı..

Giriş Tarihi: 21.12.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 11:42
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İstanbul koronavirüs haritası güncel | İşte ilçe ilçe son durum
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 158 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 316 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 546 olarak kayda geçti, 246 kişi hayatını kaybetti.
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İstanbul koronavirüs haritası güncel | İşte ilçe ilçe son durum
Son 24 saatte 21 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 800 bin 286'ya yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 439 bin 527'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 24 bin 601, vefat sayısı 18 bin 97, ağır hasta sayısı 5 bin 347 oldu.
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İstanbul koronavirüs haritası güncel | İşte ilçe ilçe son durum
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
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İstanbul koronavirüs haritası güncel | İşte ilçe ilçe son durum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:"Bugün tespit edilen 3 bin 546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür."
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İstanbul koronavirüs haritası güncel | İşte ilçe ilçe son durum

İLÇELERDE SON DURUM
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal hareketliliğin azaltılması amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, salgın yayılımının düşmesinde sonuç verdi. Özellikle İstanbul'da gözle görülür bir düşüş söz konusu. 9 Aralık'ta HES haritası İstanbul Avrupa yakası için böyle görülüyordu. Peki mutasyon haberlerinin ardından İstanbul'da son durum nasıl? İşte detaylar...

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