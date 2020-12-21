21 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Endonezya'dan Eskişehir'e bu şekilde geldiler! Sudan çıkıp karada yürüyen balıklar uzmanları tedirgin etti

Endonezya'dan Eskişehir'e bu şekilde geldiler! Sudan çıkıp karada yürüyen balıklar uzmanları tedirgin etti

Türkiye'de son zamanlarda görülen balon balıkları balıkçıların kabusu haline gelirken, şimdi de Eskişehir'deki akarsularda rastlanılan iki balık türü endişeye yol açtı. Endonezya'dan akvaryumla getirilerek suya bırakıldığı düşünülen balıklar diğer türlerini yok ediyor.

Giriş Tarihi: 21.12.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 11:27
  • 1
  • 139
Endonezya'dan Eskişehir'e bu şekilde geldiler! Sudan çıkıp karada yürüyen balıklar uzmanları tedirgin etti

İnönü ilçesinde bulunan akarsulardan Sarısu'da görülen iki balık türü bilim insanlarını tedirgin ediyor. Görülen balık türlerinden ilki Clarias batrachus (Yürüyen Kedi Balığı) olarak tabir ediliyor. Bu balık dünyada en tehlikeli 100 ekolojik canlıdan biri olarak sayılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 139
Endonezya'dan Eskişehir'e bu şekilde geldiler! Sudan çıkıp karada yürüyen balıklar uzmanları tedirgin etti

Prof. Dr. Emiroğlu ve ekip arkadaşları bu yıl yaptıkları makale ile bu türün Endonezya dan geldiğini tespit etti. Endonezya'dan getirildiği düşünülen balık, suyun sıcak olması nedeniyle kısa sürede uyum sağlayarak çoğalmaya başladı. Bu balık türü ayrıca suların yok olmasına neden olurken, karada da yürüyebilmeleri ile tanınıyor.

  • 3
  • 139
Endonezya'dan Eskişehir'e bu şekilde geldiler! Sudan çıkıp karada yürüyen balıklar uzmanları tedirgin etti

Suda bulunan diğer balık türü ise Amazon'dan getirildiği tahmin edilen aynı zamanda akvaryumlarda da yaşayan Vatoz türü. Bu tür ise sudan çıkarıldığı an çok uzun süre hareketsiz kalıyor. Uzun süre sonra yeniden suya konulduğunda ise canlanıyor. Bu balıklar da suların kalitesini düşürüyor. Bundan dolayı ise yerli balık türleri olumsuz etkileniyor.

  • 4
  • 139
Endonezya'dan Eskişehir'e bu şekilde geldiler! Sudan çıkıp karada yürüyen balıklar uzmanları tedirgin etti

"BU BALIK TÜRÜ KARADA DA YÜRÜYEBİLİYOR"

Balık türleri hakkında konuşan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, öncelikle yürüyen kedi balığı hakkında konuştu. Balığın özellikleri ve verdiği zarar hakkında konuşan Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, "Burada 2015 yılında tespit ettiğimiz istilacı ve yabancı tür balıklar var. Bunlardan bir tanesi, Clarias batrachus (Yürüyen Kedi Balığı) dediğimiz bir tür.

  • 5
  • 139
Endonezya'dan Eskişehir'e bu şekilde geldiler! Sudan çıkıp karada yürüyen balıklar uzmanları tedirgin etti

Dünyadaki en tehlikeli 100 ekolojik canlıdan biri olarak tanımlanır. Bu balık normal şartlarda Güney Asya kökenlidir. Biz hazırladığımız makalede, Endonezya'dan Türkiye'ye getirildiğini tespit ettik. Türkiye'ye akvaryum ticareti ile getirilmiş ve daha sonra da buradaki sularımıza bırakılmıştır. Bu bölgedeki su kaynağı ılıman olduğu için balıklar buraya adapte olmuşlar. Doğal popülasyona ciddi zarar veriyorlar. Bu balıkların en önemli özelliklerinden bir tanesi, karada yürüyebilmeleridir. Karada uzun süre kalabiliyorlar çünkü bunların 5'inci solungaç filamentleri dallanmıştır. Akciğer gibi görev alır ve böylelikle de karada uzun süre kalabilirler.