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Endonezya'dan Eskişehir'e bu şekilde geldiler! Sudan çıkıp karada yürüyen balıklar uzmanları tedirgin etti
Türkiye'de son zamanlarda görülen balon balıkları balıkçıların kabusu haline gelirken, şimdi de Eskişehir'deki akarsularda rastlanılan iki balık türü endişeye yol açtı. Endonezya'dan akvaryumla getirilerek suya bırakıldığı düşünülen balıklar diğer türlerini yok ediyor.
Giriş Tarihi: 21.12.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 11:27
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