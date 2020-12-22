Trabzon'da görenler telefona sarılıyor! 'Benim torunum gibi' dediği Çin kazını yanından ayırmıyor

'BİRBİRİMİZE ÇOK ALIŞTIK'

Kirli adındaki kazı besleyen Hatice Özkan, hayvanı torunu gibi gördüğünü belirterek "Kirli'ye evimizin balkonunda bakıyorum. Nereye gidersem onu da alıp götürüyorum. Bir çocuk gibi onunla ilgileniyorum. Birbirimize çok alıştık. Beni görmeden evde durmuyor. Sabah kalktığımda yemini veriyorum. Sokağa inip gezdiriyorum. Mahallenin maskotu olduğu için esnafa uğruyoruz. Nereye gitsem peşimde götürüyorum. Beraber pazara, markete, kırtasiyeye, bakkala gidiyoruz. Bu yaz 3 ay köye gittik. Kirli'yi göremeyenlerden 'öldü' diye ağlayanlar bile olmuş. Mahalledekiler Kirli'yi göremeyince çok üzülüyor. Kirli, sadece mahallemizin değil Trabzon'un maskotu oldu. Kirli'yi görenler sürekli fotoğraf çekiyor. Küçükken dolmuş ve otobüsle gittiğim yerlere onu da götürebiliyordum. Şimdi büyüdüğü için özel aracımız ile getiriyoruz. Kirli, kadınları daha çok seviyor. İsmini biliyor, 'Kirli' dediğimizde bize karşılık veriyor. Kirli benim torunum gibi, o da bir evlattır. Dilsiz hayvan olduğu için ona daha çok ilgi gösteriyorum" diye konuştu.