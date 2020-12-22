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22 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Trabzon'da görenler telefona sarılıyor! 'Benim torunum gibi' dediği Çin kazını yanından ayırmıyor Trabzon'da görenler telefona sarılıyor! 'Benim torunum gibi' dediği Çin kazını yanından ayırmıyor
Trabzon'da yaşayan Hatice Özkan (61), beslediği 'Kirli' adını verdiği Çin kazını bir an olsun yanından ayırmıyor. Özkan'ın bakkala, çarşıya ve sokağa çıkarken yanında götürdüğü kazı yoğun ilgi görüyor. Kirli'nin kentin maskotu haline geldiğini anlatan Hatice Özkan, "Kirli benim torunum gibi" dedi. Kazı görenler bu anları cep telefonlarıyla görüntülüyor.
Giriş Tarihi: 22.12.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 11:01
Ortahisar ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan Yiğit Terzi'ye (12), doğum gününde babası kaz hediye etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hatice Özkan da torununun
'Kirli' adını verdiği kazı balkonuna kurduğu kümeste beslemeye başladı.
Özkan, ailenin bir ferdi gibi gördüğü kazı, gittiği her yere götürüyor.
1,5 yaşındaki kaz Trabzon sokaklarında sahibinin arkasından yürürken, ilgi odağı oluyor. Kazı görenler bu anları cep telefonlarıyla görüntülüyor.
'BİRBİRİMİZE ÇOK ALIŞTIK' Kirli adındaki kazı besleyen Hatice Özkan, hayvanı torunu gibi gördüğünü belirterek "Kirli'ye evimizin balkonunda bakıyorum. Nereye gidersem onu da alıp götürüyorum. Bir çocuk gibi onunla ilgileniyorum. Birbirimize çok alıştık. Beni görmeden evde durmuyor. Sabah kalktığımda yemini veriyorum. Sokağa inip gezdiriyorum. Mahallenin maskotu olduğu için esnafa uğruyoruz. Nereye gitsem peşimde götürüyorum. Beraber pazara, markete, kırtasiyeye, bakkala gidiyoruz. Bu yaz 3 ay köye gittik. Kirli'yi göremeyenlerden 'öldü' diye ağlayanlar bile olmuş. Mahalledekiler Kirli'yi göremeyince çok üzülüyor. Kirli, sadece mahallemizin değil Trabzon'un maskotu oldu. Kirli'yi görenler sürekli fotoğraf çekiyor. Küçükken dolmuş ve otobüsle gittiğim yerlere onu da götürebiliyordum. Şimdi büyüdüğü için özel aracımız ile getiriyoruz. Kirli, kadınları daha çok seviyor. İsmini biliyor, 'Kirli' dediğimizde bize karşılık veriyor. Kirli benim torunum gibi, o da bir evlattır. Dilsiz hayvan olduğu için ona daha çok ilgi gösteriyorum" diye konuştu.