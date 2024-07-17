ATM’lerde yeni dönem! Sistem değişiyor: Bankamatik bir anda…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ATM'ler ve mobil uygulamalar üzerinden yapılan işlemlerde kullanıcı güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir dizi güncelleme getiriyor. Ancak bu güncellemelerle birlikte bazı işlemler artık kartınızı ATM'lere kaptırmanıza neden olabilecek. Peki hangi işlemler riskli? Kartınızı güvende tutmak için hangi detaylara dikkat etmeniz gerekiyor?

ahaber.com.tr Giriş: 17.07.2024 11:11 Güncelleme: 17.07.2024 11:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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