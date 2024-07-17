ATM’lerde yeni dönem! Sistem değişiyor: Bankamatik bir anda…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ATM'ler ve mobil uygulamalar üzerinden yapılan işlemlerde kullanıcı güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir dizi güncelleme getiriyor. Ancak bu güncellemelerle birlikte bazı işlemler artık kartınızı ATM'lere kaptırmanıza neden olabilecek. Peki hangi işlemler riskli? Kartınızı güvende tutmak için hangi detaylara dikkat etmeniz gerekiyor?
ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024
11:11
Güncelleme: 17.07.2024
11:11
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve bankacılık sisteminin güvenliğini artırmak amacıyla ATM'ler ve mobil uygulamalarda önemli güncellemeler yaptı. Yeni işlem menülerinde dikkat çeken özelliklerden biri, dolandırıcılık yapan kişilerin banka kartlarını yutma özelliği oldu. İşte detaylar:
Son teknoloji güncellemeleriyle, ATM'ler ve mobil bankacılık uygulamaları yeni işlem menülerine kavuştu. Bu menüler arasında "Hesap Bilgilerini Güncelle" ve "Şifre Değiştir" gibi kullanıcı dostu seçenekler yer almakta. Kullanıcılar, bu yeni özellikler sayesinde bankacılık işlemlerini internet üzerinden daha güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecekler.
ATM'lerin Gelişmiş Güvenlik Özellikleri
Güncellemeler, ATM güvenliğini artırma yönünde önemli adımlar içeriyor. ATM'ler artık şüpheli işlemler sırasında kullanılan kartları otomatik olarak yutma özelliğine sahip. Bu özellik, özellikle dolandırıcılık girişimlerine karşı ciddi bir önlem olarak dikkat çekiyor.
Kartınızın Yutulma Nedenleri
Şifrenin Üç Kez Yanlış Girilmesi: Kartınızın şifresini üç kez yanlış girerseniz, güvenlik önlemi olarak kart yutulur.
Kartın Borç Nedeniyle İptal Edilmesi: Ödenmemiş borçlar nedeniyle kartınız iptal edildiğinde, ATM kartınız yutulabilir.
Kartın Son Kullanma Tarihinin Geçmesi: Son kullanma tarihi geçmiş bir kartla işlem yapmaya çalışırsanız, ATM kartınız yutulur.
ATM'de Teknik Bir Arıza: Nadiren de olsa, ATM'de meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle kartınız yutulabilir.
Kart İçin Kayıp veya Çalıntı İhbarında Bulunulması: Kartınızın kaybolduğunu veya çalındığını bildirmeniz durumunda, kart yutulabilir.