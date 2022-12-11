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Haberler Galeri İstanbul kalkışlı uçakta doğum sancısı kriz çıkardı! “Sancım başladı” dedi, uçak karıştı! Sadece 4 gün sonra aynı tuzak…

İstanbul kalkışlı uçakta doğum sancısı kriz çıkardı! “Sancım başladı” dedi, uçak karıştı! Sadece 4 gün sonra aynı tuzak…

Geçen günlerde Fas'tan Türkiye'ye uçan bir uçakta hamile kadının öne sürdüğü iddia ortalığı karıştırmış, uçak İspanya'da acil iniş yapınca göçmen olduğu öne sürülen 28 yolcu uçaktan kaçmaya kalkışmıştı. Dün de İstanbul-Kazablanka uçuşunu gerçekleştiren uçakta yine hamile bir kadının aynı yöntemi denemesi sonucu uçak Roma Havalimanı'na acil iniş yaptı. Fakat emniyet güçleri bu defa tüm önlemleri aldı. Bu uçakta da hamile kadının doğum yapmadığı tespit edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.12.2022 16:29 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 16:29
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İstanbul kalkışlı uçakta doğum sancısı kriz çıkardı! “Sancım başladı” dedi, uçak karıştı! Sadece 4 gün sonra aynı tuzak…

Türkiye kökenli havayoluna ait uçakta dört gün arayla iki hamile kadının ortaya attığı benzer iddialar uçakların acil iniş yapmasına neden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul kalkışlı uçakta doğum sancısı kriz çıkardı! “Sancım başladı” dedi, uçak karıştı! Sadece 4 gün sonra aynı tuzak…

Fas'tan Türkiye'ye gelirken hamile bir kadın "Suyum geldi" diyerek acil iniş yapmaya çalışmış, uçak iniş yapınca hamile kadın dahil 28 yolcu kaçmaya kalkışmıştı. Bundan yalnızca günler sonra benzer bir olay bu defa İstanbul kalkışlı uçakta yaşandı. 8,5 aylık hamile kadın doğum sancılarının başladığını söyleyince ekipler harekete geçti, hamile kadına uçakta müdahale yapıldı ve uçak İtalya'da acil iniş yaptı. Emniyet güçleri yolcuların kaçmaması için kapıları kapattı. Fakat buna rağmen uçaktan çıkmayan isteyen yolcular olunca arbedenin önü alınamadı.

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İstanbul kalkışlı uçakta doğum sancısı kriz çıkardı! “Sancım başladı” dedi, uçak karıştı! Sadece 4 gün sonra aynı tuzak…

Doktorların müdahalesi sonucu hamile kadının doğurmadığı ortaya çıktı. İşte Türkiye kalkışlı uçakta yaşanan o anlardan ayrıntılar...

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İstanbul kalkışlı uçakta doğum sancısı kriz çıkardı! “Sancım başladı” dedi, uçak karıştı! Sadece 4 gün sonra aynı tuzak…

KAPTAN PİLOT ACİL İNİŞ İSTEDİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Kazablanka seferini yapan yolcu uçağı, dün gece hamile bir yolcunun doğum sancılarının başladığı gerekçesiyle acil iniş yaptı.

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İstanbul kalkışlı uçakta doğum sancısı kriz çıkardı! “Sancım başladı” dedi, uçak karıştı! Sadece 4 gün sonra aynı tuzak…

Hamile kadın doğum sancılarının başladığı iddiasıyla kabin ekibini alarma geçirdi. İlk müdahale üç doktor tarafından uçakta yapıldıktan sonra, kaptan pilot Roma Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.