İstanbul kalkışlı uçakta doğum sancısı kriz çıkardı! “Sancım başladı” dedi, uçak karıştı! Sadece 4 gün sonra aynı tuzak…

Geçen günlerde Fas'tan Türkiye'ye uçan bir uçakta hamile kadının öne sürdüğü iddia ortalığı karıştırmış, uçak İspanya'da acil iniş yapınca göçmen olduğu öne sürülen 28 yolcu uçaktan kaçmaya kalkışmıştı. Dün de İstanbul-Kazablanka uçuşunu gerçekleştiren uçakta yine hamile bir kadının aynı yöntemi denemesi sonucu uçak Roma Havalimanı'na acil iniş yaptı. Fakat emniyet güçleri bu defa tüm önlemleri aldı. Bu uçakta da hamile kadının doğum yapmadığı tespit edildi.