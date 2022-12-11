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15 yaşındaki kızın asansörde boğazına bıçak dayayarak taciz etti! “Bağırırsan boğazını keserim”

Gaziantep'te utanç veren olay! 15 yaşındaki bir kız çocuğu, asansörde boğazına bıçak tutan şahıs tarafından istismar edildi. Sapığın talihsiz kızı takip anları binanın güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilirken kabusu yaşayan kız çocuğu başından geçenleri tek tek anlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 11.12.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 15:48
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15 yaşındaki kızın asansörde boğazına bıçak dayayarak taciz etti! “Bağırırsan boğazını keserim”

Tüyler ürperten olay, 8 Aralık Perşembe günü Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi.

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15 yaşındaki kızın asansörde boğazına bıçak dayayarak taciz etti! “Bağırırsan boğazını keserim”

TORUNU YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU…

50-60 yaşlarındaki bir şahıs, 15 yaşındaki N.T. isimli kızın peşinden asansöre bindi. Kapının kapanmasının ardından şahıs, çocuğu boğazına dayadığı bıçakla tehdit ederek taciz etmeye çalıştı.

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15 yaşındaki kızın asansörde boğazına bıçak dayayarak taciz etti! “Bağırırsan boğazını keserim”

ÇIĞLIĞI SAYESİNDE KURTULDU

Şahıs ile uzun süre boğuşan ve direnen N.T., asansörde attığı çığlığı duyan annesinin yardımıyla saldırgandan kurtuldu. Boğuşma esnasında elinden yaralanan ve parmağına 10 dikiş atılan N.T'nin uğradığı saldırı ile ilgili ise polis inceleme başlattı.

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15 yaşındaki kızın asansörde boğazına bıçak dayayarak taciz etti! “Bağırırsan boğazını keserim”

'TELEFONU NE YAPACAĞIM, BEN SENİ İSTİYORUM'

Yaşadığı olayı anlatırken gözyaşlarını tutamayan N.T., "O gün ben evde kimse olmadığı için yeğenimi okuldan almaya gittim. O adamı okulun bahçesinde gördüğümü hatırlıyorum, yeğenimi okuldan aldıktan sonra evine bıraktım. O sırada ağabeyimle karşılaştım, ağabeyim ekmek almaya gidiyormuş. Meğerse o adam beni halen takip ediyormuş. Daha sonra oturduğumuz binaya yetiştim asansöre binecektim, o sırada arkamdaydı kapıyı kendisine tuttum. O sırada ben kendisine bakmıyordum arkam dönüktü. Bıçak varmış cebinde ve bana adımı sordu, cevap vermedim, ondan korkmamamı söyledi. Daha sonra bıçağı boğazıma dayadıktan sonra 'Ama istediklerimi yaparsan' dedi. Ben bıçağı görünce bıçağa sarıldım. O sırada bıçak elimi kesti ve kanlar süzülüyordu. Kendisine çok yalvardım, telefonumu kendisine bile vermek istedim. Kendisi de 'Telefonu ne yapacağım, ben seni istiyorum' dedi. O sırada çok korkmuştum, ben bıçağı çektim elinden düştü, sonrasında boğazımı sıkmaya başladı" dedi.

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15 yaşındaki kızın asansörde boğazına bıçak dayayarak taciz etti! “Bağırırsan boğazını keserim”

"DİŞİNİ SIK, EĞER ÇIRPINIRSAN CANIN ÇOK ACIR"

Bir süre asansörde saldırgan ile boğuştuğunu anlatan kız, annesinin yardımıyla tacizciden kurtulduğunu belirterek, "Boğazımı sıkmaya devam ederken bir taraftan da yere düşen bıçağı almaya çalıştı. Ben kendisine bana dokunmaması gerektiğini söyledim. Ona rağmen boğazımı daha da sıkıyordu. Bana 'Bağırırsan boğazını keserim' gibi tehditlerde bulundu. '5 dakika dişini sık, eğer çırpınırsan canın çok acır' gibi kelimeler söyledi. Boğazımı sıkarken bir ara gözlerim karardı bayılacak gibi oldum. Can havliyle 8. kat tuşuna bastım ve o katın kapısı yarım açıldı. Bu kez o tuşa bastı ve kapı kapandı. Daha sonra bağırmalarımı annem duydu, 10. kata çağırdı asansörü. Kapı açıldığında adam benim belime çıkmış ve boğazıma bıçak dayamıştı. Annem o an adamın ceketinden tutup 'Sen benim kızıma ne yapıyorsun' dedi. Panikle bıçağın ters tarafını tutmuş. Annem o adamı çekerken anneme bıçak salladı ve annem geri çekildi. Ardından şahıs merdivenlerden kaçtı" dedi.