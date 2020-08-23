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Kaza anını saniye saniye kaydetti! Feci anlar kamerada
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet, yoldan çıkarak su kanalına düştü. Kaza anı ise yaralanan sürücünün kaskındaki kameraya yansıdı.
Giriş Tarihi: 23.08.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 16:25
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Kastamonu'da motosiklet kazası kask kamerasında
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Kastamonu'da motosiklet kazası kask kamerasında
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Kastamonu'da motosiklet kazası kask kamerasında
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Kastamonu'da motosiklet kazası kask kamerasında
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Kastamonu'da motosiklet kazası kask kamerasında