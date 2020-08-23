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Kaza anını saniye saniye kaydetti! Feci anlar kamerada

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet, yoldan çıkarak su kanalına düştü. Kaza anı ise yaralanan sürücünün kaskındaki kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 23.08.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 16:25
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Kastamonu'da motosiklet kazası kask kamerasında
Kastamonu'da motosiklet kazası kask kamerasında

Edinilen bilgiye göre, İnebolu-Doğanyurt karayolunda İnebolu istikametine gelen İsmail Öznam yönetimindeki 34 LN 7226 plakalı motosiklet, Özlüce köyü mevkisinde virajda kontrolden çıktı.

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Kastamonu'da motosiklet kazası kask kamerasında
Kastamonu'da motosiklet kazası kask kamerasında

Sürcüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet, su kanalına düşerek devrildi. Motosikletin sürücüsü İsmail Öznam da yere düşerek yaralandı.

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Kastamonu'da motosiklet kazası kask kamerasında
Kastamonu'da motosiklet kazası kask kamerasında

Yaralanan Öznam'a ilk müdahaleyi ise o sırada yoldan geçen Dr. Şimşek Aydın yaptı. İlk müdahalesinin ardından Öznam, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kastamonu'da motosiklet kazası kask kamerasında
Kastamonu'da motosiklet kazası kask kamerasında

Adeta ölümle burun buruna gelinen anlar ise saniye saniye görüntülendi.

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Kastamonu'da motosiklet kazası kask kamerasında
Kastamonu'da motosiklet kazası kask kamerasında

Mucize kurtuluşların gerçekleştiği kaza anlarını sizler için derledik.

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