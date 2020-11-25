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Dünyada bir ilk: Namaz kılmayı öğreten akıllı seccade

Katarlı bilgisayar mühendisi Abdurrahman Hamis, namaz kılmayı öğreten ve telefon uygulaması üzerinden kontrol edilebilen "akıllı seccade" tasarladı. Katarlı bilgisayar mühendisi Abdurrahman Hamis "Seccade telefon uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. Uygulamadan, kılınacak namazların vakti ve Kuran sureleri ayarlanabiliyor. Seccadeye takılan entegre ekran sayesinde, kullanıcılar namaz kılarken Kur'an-ı Kerim'den ayetleri okuyabiliyor" dedi. Hamis'in "Secde" ismini verdiği akıllı seccadeler dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

Giriş Tarihi: 25.11.2020 23:36 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 23:37
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Dünyada bir ilk: Namaz kılmayı öğreten akıllı seccade

Katarlı bilgisayar mühendisi Abdurrahman Hamis, namaz kılmayı öğreten ve telefon uygulaması üzerinden kontrol edilebilen akıllı seccade tasarladı.

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Dünyada bir ilk: Namaz kılmayı öğreten akıllı seccade

Ülkesinde geliştirdiği uygulamalarla tanınan Hamis, tasarladığı bu seccadeyle başta çocuklar ve yeni Müslüman olanlar olmak üzere namaza yeni başlayanlara yardımcı olmak istediğini söyledi. Bu tasarımıyla Katar Vakfı tarafından düzenlenen 11. Bilim Yıldızları Yarışması'nda üçüncülük kazandığını belirten Hamis, Seccade telefon uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. Uygulamadan, kılınacak namazların vakti ve Kuran sureleri ayarlanabiliyor. Seccadeye takılan entegre ekran sayesinde, kullanıcılar namaz kılarken Kur'an-ı Kerim'den ayetleri okuyabiliyor. dedi.

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Dünyada bir ilk: Namaz kılmayı öğreten akıllı seccade

Şu an için uygulamada Arapça ve İngilizce dil desteği bulunduğunu aktaran Hamis, Şimdilik Arapça ve İngilizce'ye odaklandık ama taleplere göre diğer dilleri de eklemeye başlayacağız. En çok talep alan dillerden biri Türkçe. Türkçe dil desteği önceliklerimiz arasında. Hızlı bir şekilde Türkçe dil desteğini de ekleyeceğiz. diye konuştu.

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Dünyada bir ilk: Namaz kılmayı öğreten akıllı seccade

Secdenin dünyada geliştirilen ilk akıllı seccade olduğunu vurgulayan Hamis, 2 bin 300 baskı sensörü ve yenilikçi yapay zeka analiz algoritmaları sayesinde, akıllı seccadenin namazı bozabilecek herhangi bir durumu düzeltebileceğini ifade etti.

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Dünyada bir ilk: Namaz kılmayı öğreten akıllı seccade

Ebeveynler, akıllı telefon uygulaması üzerinden seccadeyi programlayarak, çocuklarının namazlarını takip edebilecek ve hatalarını düzeltebilecekler. diyen Hamis, namazın her rüknünde yapılması gerekenlerin farklı dillerde seccadeye yerleştirilen ekrana yansıtılabileceğini ve böylece öğrenme aşamasında olanların bundan yararlanabileceğini dile getirdi.