Dünyada bir ilk: Namaz kılmayı öğreten akıllı seccade

Şu an için uygulamada Arapça ve İngilizce dil desteği bulunduğunu aktaran Hamis, Şimdilik Arapça ve İngilizce'ye odaklandık ama taleplere göre diğer dilleri de eklemeye başlayacağız. En çok talep alan dillerden biri Türkçe. Türkçe dil desteği önceliklerimiz arasında. Hızlı bir şekilde Türkçe dil desteğini de ekleyeceğiz. diye konuştu.