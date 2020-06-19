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BİM aktüel 19 Haziran 2020 kataloğu: Cuma günü kampanyaları dolu dolu! İşte BİM 19 Haziran indirimleri
BİM 19 Haziran aktüel kataloğu merak ediliyordu. BİM marketler tarafından yayımlanan liste ile birlikte haftanın indirimleri belli oldu. Cuma günü kampanyaları sürprizlerle dolu. Çay makinesinden kızartma kevgirine, tripodlu selife çubuğundan sinek öldürücü rakete, sandalye minderinden deniz şortuna çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de cuma indirimleri neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM aktüel 19 Haziran 2020 kataloğu...
Giriş Tarihi: 19.06.2020 09:55Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 09:57