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Haberler Galeri BİM aktüel 19 Haziran 2020 kataloğu: Cuma günü kampanyaları dolu dolu! İşte BİM 19 Haziran indirimleri

BİM aktüel 19 Haziran 2020 kataloğu: Cuma günü kampanyaları dolu dolu! İşte BİM 19 Haziran indirimleri

BİM 19 Haziran aktüel kataloğu merak ediliyordu. BİM marketler tarafından yayımlanan liste ile birlikte haftanın indirimleri belli oldu. Cuma günü kampanyaları sürprizlerle dolu. Çay makinesinden kızartma kevgirine, tripodlu selife çubuğundan sinek öldürücü rakete, sandalye minderinden deniz şortuna çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de cuma indirimleri neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM aktüel 19 Haziran 2020 kataloğu...

Giriş Tarihi: 19.06.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 09:57
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BİM aktüel 19 Haziran 2020 kataloğu: Cuma günü kampanyaları dolu dolu! İşte BİM 19 Haziran indirimleri

BİM 19 Haziran 2020 aktüel ürünler için bekleyiş sona erdi. Cuma günü kampanyalarını yakından takip eden BİM müşterileri, bu haftanın indirimlerini merak ediyor. Sizler için haftanın kampanyalarını sayfamızda derledik. 19 Haziran kataloğunu incelediğimizde her kategoriden ürünlerin satışa çıktığını görüyoruz. Sizde markete gitmeden önce aktüel ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız bu sayfayı inceleyebilirsiniz. Peki, BİM marketlerin 19 Haziran indirimleri neler? İşte 19 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM aktüel 19 Haziran 2020 kataloğu: Cuma günü kampanyaları dolu dolu! İşte BİM 19 Haziran indirimleri

Kumtel Cam Ankastre Set

• Cam Davlumbaz
• 60 cm cam davlumbaz
• Siyah cam
• Cam Ocak
• Gaz emniyetli
• Siyah cam gövde
• Cam Panel Fırın
• A+ Sınıfı Enerji
• 50 Litre fırın kapasitesi

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BİM aktüel 19 Haziran 2020 kataloğu: Cuma günü kampanyaları dolu dolu! İşte BİM 19 Haziran indirimleri

Çay Makinesi

• 0,9 lt çay demliği
• 1,8 lt su ısıtma kapasitesi

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BİM aktüel 19 Haziran 2020 kataloğu: Cuma günü kampanyaları dolu dolu! İşte BİM 19 Haziran indirimleri

Chef's
Granit Efektli Tava

• Çizilme ve aşınmaya karşı direnci artırılmış yanmaz yapışmaz granit efektli iç kaplama

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BİM aktüel 19 Haziran 2020 kataloğu: Cuma günü kampanyaları dolu dolu! İşte BİM 19 Haziran indirimleri

Chefs
Kızartma Tenceresi

• Çizilme ve aşınmaya karşı direnci artırılmış yanmaz yapışmaz iç kaplama