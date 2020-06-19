BİM aktüel 19 Haziran 2020 kataloğu: Cuma günü kampanyaları dolu dolu! İşte BİM 19 Haziran indirimleri

BİM 19 Haziran 2020 aktüel ürünler için bekleyiş sona erdi. Cuma günü kampanyalarını yakından takip eden BİM müşterileri, bu haftanın indirimlerini merak ediyor. Sizler için haftanın kampanyalarını sayfamızda derledik. 19 Haziran kataloğunu incelediğimizde her kategoriden ürünlerin satışa çıktığını görüyoruz. Sizde markete gitmeden önce aktüel ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız bu sayfayı inceleyebilirsiniz. Peki, BİM marketlerin 19 Haziran indirimleri neler? İşte 19 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...