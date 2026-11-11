İstanbul Boğazı'nda gırgır tekneleri ile amatör balıkçılar karşı karşıya

İstanbul Boğazı'nda özellikle Sarıyer açıklarında avlanan gırgır tekneleri ile kıyıdaki amatör olta balıkçıları karşı karşıya geldi. Olta balıkçıları, gırgırların 24 metre derinlik sınırını hiçe sayıp kıyıya sıfır ağ atarak balık yuvalarını dağıttığını ve Boğaz'daki göç yolunu tıkadığını savunurken; gırgır reisleri ise kıyının sığ olmadığını, 60-70 metre derinlikte yasalara ve Sahil Güvenlik denetimlerine uygun şekilde avlandıklarını belirtti.

İstanbul Boğazı'nda özellikle Sarıyer açıklarında kıyıya yakın ve sığ bölgelerde avlanan gırgır teknelerinin, 24 metre derinliğindeki avlanma şartını ihlal ederek balık çeşitliliğini olumsuz etkilediği öne sürüldü.

Bazı gırgır teknelerinin sahipleri ile kıyıdan olta balıkçılığı yapan amatör balıkçılar arasındaki tartışmada gırgır balıkçıları, avlandıkları bölgelerin yasal sınırlar içerisinde ve yeterli derinlikte olduğunu savunurken, olta balıkçıları ise teknelerin kıyıya çok yakın avlandığını, balıkların üreme alanlarına zarar verdiğini ve balık çeşitliliğine tehdit oluşturduğunu iddia etti.

'BİZ 24 METRE KURALINA UYMAK DURUMUNDAYIZ' Gırgır teknesi sahibi Adem Mermer, "Kıyılarda, bu teknelerin ağ attığı hiçbir yerde ihlal yok. Buralar derin, derinliğe bakarak bu yasakları koymuşlar. Balıkçılar yasaklara gayet güzel riayet ediyor. Kıyıdan bazen insanlar 'Bu kadar ağ kıyıya atılır mı' diye telefonla çekiyor. Ama buralar su ürünlerinin serbest bıraktığı yerler. Balıkçı kesinlikle hiçbir zaman yasağa girip ağ atmaz. Balıkçı her şeyin bilincinde. Gemilerin gittiği yol, çizgi var. Cihazlarda bellidir. O çizginin dışında balıkçı her türlü avcılığı yapabilir ve yapıyor. Ne gemileri engelliyor ne de kıyıdaki balıkçıyı bile 'Fazla kıyıya inmeyelim' diye düşünüyorlar. İnmiyoruz ama balığı da pas geçemeyiz. Teknede 34 tane adam çalışıyor. Her şey yasalara, yasaklara uygun. Bu avladığımız balıklar gelip geçici balık. Palamut bugün var, yarın yok. Çinekop bugün var, yarın yok. Kalıcı olan istavrit. Onu da bu balıkçı Marmara'ya gidip yine avlayacak. Geminin hattının dışında avlanmıyoruz.

Marmara Denizi'nde avcılıkta bitti, eskiye göre çok az. Marmara Denizi'nin yüzde 50'sini kullanabiliyoruz. Balık avladığımız yerler yüzde 20-30 civarında. Çünkü balık her yerde olmuyor. Aslında biz derin sular da avlanıyoruz. Biz 24 metre kuralına uymak durumundayız. Çünkü cezalar ağır. Bir, iki ceza yiyorsunuz. Üçüncüde teknenizi bağlıyorlar. Bizler 24 metre kuralının dışında 60, 70 metrede avlanıyoruz. Kulaca vurursanız 30, 40 kulaç. Bu sularda avlanıyoruz. Buradaki sular 20, 30 kulaç sular. Buralar kıyı diye sığ değil, onun için derin sularda avlanıyoruz. Balık var ama dediğim gibi keşke balıkçı bunu idrak edip az tutabilse, kendine bir kota getirse ilerleyen senelerde daha çok verimli olur ama maalesef balıkçı bir organize olamıyor" dedi.