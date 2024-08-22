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İstanbul Boğazı'na hançer! İşte İBB'nin göz yumduğu kaçak villa

İstanbul Boğazı'nın en gözde yerlerinden olan Vaniköy sırtlarında yükselen kaçak bir villa inşaatı vatandaşların dikkatini çekmişti. İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğünün yetki sahası içerisinde olan bölgede, İBB "basit onarım izin belgesi" verdiğini kabul etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı konuyla ilgili harekete geçti. Öte yandan kaçak villanın olduğu alanın tutuklu bulunan suç örgütü lideri Adnan Oktar'a ait olduğu ve yakın zaman önce Rus iş adamı Boris Borisenko tarafından satın alındığı ortaya çıktı. Kaçak villa inşaatı ise havadan görüntülendi.

Kübra Kılıç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.08.2024 16:31 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 16:38
İstanbul Boğazı’na hançer! İşte İBB’nin göz yumduğu kaçak villa

İstanbul Boğazı'nda, Üsküdar Vaniköy sırtlarında inşa edilen bir villa Türkiye'nin gündemine oturdu.

BOĞAZİÇİ ÖNGÖRÜNÜM BÖLGESİNDE USULSÜZ İŞLER
Özellikle Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde, yani çivi bile çakılmasının yasak olduğu bir alanda ağaçlar kesilerek dikilen bu kaçak villa inşaatının izninin nasıl alındığı merak konusu oldu.

İstanbul Boğazı’na hançer! İşte İBB’nin göz yumduğu kaçak villa

İBB'NİN SORUMLULUĞUNDA
Bölgedeki imar yetkisinin CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne ait olduğu öğrenildi.

İstanbul Boğazı’na hançer! İşte İBB’nin göz yumduğu kaçak villa

BAKANLIKTAN İBB'YE UYARI GİTTİ
İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşai faaliyetlere ilişkin gerekli cezai işlemlerin yapılması konusunda İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğüne uyarı yazısı iletildiğini açıkladı.

İstanbul Boğazı’na hançer! İşte İBB’nin göz yumduğu kaçak villa

Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde birtakım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir."

İstanbul Boğazı’na hançer! İşte İBB’nin göz yumduğu kaçak villa

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç usulsüzlüğe ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Tunç, "İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy semtinde bulunan ve Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıyla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 184. Maddesi uyarınca "İmar Kirliliğine Neden Olma" suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.