22 Ağustos 2024, Perşembe
İstanbul Boğazı'na hançer! İşte İBB'nin göz yumduğu kaçak villa
İstanbul Boğazı'nın en gözde yerlerinden olan Vaniköy sırtlarında yükselen kaçak bir villa inşaatı vatandaşların dikkatini çekmişti. İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğünün yetki sahası içerisinde olan bölgede, İBB "basit onarım izin belgesi" verdiğini kabul etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı konuyla ilgili harekete geçti. Öte yandan kaçak villanın olduğu alanın tutuklu bulunan suç örgütü lideri Adnan Oktar'a ait olduğu ve yakın zaman önce Rus iş adamı Boris Borisenko tarafından satın alındığı ortaya çıktı. Kaçak villa inşaatı ise havadan görüntülendi.
Giriş Tarihi: 22.08.2024 16:31 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 16:38