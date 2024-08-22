İstanbul Boğazı’na hançer! İşte İBB’nin göz yumduğu kaçak villa

İstanbul Boğazı'nda, Üsküdar Vaniköy sırtlarında inşa edilen bir villa Türkiye'nin gündemine oturdu.

BOĞAZİÇİ ÖNGÖRÜNÜM BÖLGESİNDE USULSÜZ İŞLER

Özellikle Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde, yani çivi bile çakılmasının yasak olduğu bir alanda ağaçlar kesilerek dikilen bu kaçak villa inşaatının izninin nasıl alındığı merak konusu oldu.