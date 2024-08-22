22 Ağustos 2024, Perşembe
S Sport Plus Üyelik Fiyat Listesi 2024 | S Sport Plus tek maç satın alma var mı, nasıl üye olunur? S Sport Plus şifreli mi?
S Sport Plus, spor tutkunlarına kapsamlı bir spor içeriği sunar. Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Beşiktaş'ın Lugano ile oynayacağı karşılaşmayı da içeren platform, birçok lig ve spor etkinliğini canlı olarak izleme imkânı sağlar. S Sport Plus, ücretli bir servis olup, şifreli yayın yapmaktadır. Peki S Sport Plus tek maç satın alma var mı, nasıl üye olunur?
Giriş Tarihi: 22.08.2024 14:41 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 14:41